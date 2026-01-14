×
X anuncia medidas para impedir que su IA Grok edite imágenes con carácter sexual

La plataforma toma esta decisión tras las críticas globales por la generación de ese tipo de contenido de mujeres y niños

    X anuncia medidas para impedir que su IA Grok edite imágenes con carácter sexual
    Chatbot de inteligencia artificial Grok. (FUENTE EXTERNA)

    La plataforma X de Elon Musk anunció este miércoles medidas para prevenir que su chatbot de inteligencia artificial Grok edite imágenes con carácter sexual de personas reales, tras las críticas globales por la generación de ese tipo de contenido de mujeres y niños.

    "Hemos implementado medidas tecnológicas para prevenir que la cuenta de Grok permita la edición de imágenes de personas reales con ropa reveladora, como bikinis", indicó el equipo de seguridad de X en un comunicado. La restricción aplicará para todos los usuarios, incluyendo los suscriptores pagos.

    Imágenes no consensuadas 

    Este mes, los suscriptores de X Premium empezaron a utilizar Grok para generar imágenes no consensuadas de personas en ropa interior, una inquietante tendencia que llevó a usuarios de todo el mundo a pedir una mayor restricción de la herramienta y la eliminación del contenido generado.

    En medio de la creciente tendencia de Grok a crear imágenes de personas en bikini o poca ropa, el pasado 2 de enero, Musk participó en la polémica publicando una foto suya en bikini.

    Musk le pidió a Grok que modificara una imagen de alguien en bikini generada por IA para que se pareciera a él, petición que la herramienta ejecutó sin problemas.

    • "Perfecto", escribió Musk en sus redes tras ver el resultado de la IA.

    No obstante, el pasado 3 de enero, Musk afirmó que "cualquiera que utilice Grok para crear contenido ilegal sufrirá las mismas consecuencias que si subiera contenido ilegal", en respuesta a una publicación sobre imágenes inapropiadas.

    El equipo de seguridad de la compañía publicó un mensaje similar, advirtiendo que toma medidas contra la actividad ilegal, incluido el material de abuso sexual infantil

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.