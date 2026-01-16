El Redmi Note 15 Pro Plus supera pruebas de resistencia y compite con modelos premium

Modeles del Redmi Note 15 Pro Plus, cuyo teléfono superó en durabilidad a varios smartphones premium durante pruebas. ( FUENTE EXTERNA )

Un teléfono de gama media de Xiaomi, el Redmi Note 15 Pro Plus, sorprendió en las pruebas de durabilidad realizadas por el canal de YouTube JerryRigEverything, al mostrar un desempeño comparable —e incluso superior— al de varios modelos de alta gama.

El dispositivo, con un precio recomendado en Europa de 499,99 euros (unos 581 dólares), fue sometido a la habitual batería de pruebas del creador Zack Nelson, que incluyen flexión, rayado y resistencia de materiales.

Prueba de flexión

En el test de doblado, el teléfono presentó "casi ninguna flexión", resultado que el canal atribuyó a varios elementos de diseño: una placa base de alta resistencia, un marco plástico reforzado con subestructura metálica y un sistema multicapa de absorción de impactos.

El comportamiento del equipo fue comparado con terminales mucho más costosos como el Samsung Galaxy S25 Ultra, OnePlus 15 y Google Pixel 10 Pro XL, y se destacó que resistió mejor que el Galaxy S25 Edge, cuyo panel trasero llegó a separarse del marco durante la misma prueba.

Pantalla y parte trasera

La pantalla, protegida con Gorilla Glass Victus 2, comenzó a mostrar rayaduras en el nivel seis de la escala de dureza de Mohs y marcas más profundas en el nivel siete, un resultado considerado normal dentro del mercado actual.

Uno de los puntos más elogiados fue la tapa trasera de fibra de vidrio, material que Xiaomi asegura es hasta 10 veces más resistente a impactos que el vidrio convencional. Nelson probó la superficie con un cuchillo y destacó su solidez, aunque queda por ver cómo se compara frente a teléfonos que utilizan vidrio reforzado con protección Gorilla Glass.

Resistencia al agua y polvo

El Redmi Note 15 Pro Plus cuenta con certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K, lo que, en teoría, le otorga mayor protección contra agua y polvo que dispositivos como las series iPhone 17, Galaxy S25 y Pixel 10.

Según Xiaomi, el equipo puede soportar inmersiones de hasta dos metros durante 24 horas y resistir caídas de 2.5 metros. Además, posee certificación SGS Premium por su desempeño ante caídas, compresión y flexión.

Especificaciones principales

El teléfono incluye:

Procesador Snapdragon 7s Gen 4

Batería de 6,500 mAh con carga rápida de 100W

Batería de 6,500 mAh con carga rápida de 100W Pantalla OLED de 6.83 pulgadas a 120 Hz

a 120 Hz Cámara trasera de 200 MP + 8 MP

El análisis concluyó que el Redmi Note 15 Pro Plus demuestra que no es necesario gastar más de mil dólares para obtener un teléfono extremadamente resistente, y se perfila como una de las opciones más sólidas dentro de la gama media actual.