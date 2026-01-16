Filtraciones apuntan a que los iPhone 18 Pro y Pro Max llegarían con Face ID bajo la pantalla

Modelos de los iPhone 17, últimos teléfonos lanzados por Apple, podrían recibir importantes cambios en la serie iPhone 18. ( FUENTE EXTERNA )

Nuevos rumores sobre los próximos modelos de Apple, el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, sugieren que ambos dispositivos podrían incorporar por primera vez un sistema de Face ID integrado bajo la pantalla, eliminando el actual recorte en forma de píldora.

La información fue divulgada por el filtrador chino conocido como Digital Chat Station, quien afirmó en la red social Weibo que los dos teléfonos mantendrán los mismos tamaños de pantalla que la generación actual: 6.3 pulgadas para el iPhone 18 Pro y 6.9 pulgadas para el iPhone 18 Pro Max.

El dato coincide con un reporte previo del medio The Information, que también había señalado que Apple estaría trabajando en trasladar los sensores de reconocimiento facial debajo del panel, un cambio que modificaría de forma importante el diseño frontal del dispositivo.

Posible reubicación de la cámara frontal

Según las filtraciones, Apple podría mover la cámara frontal a la esquina superior izquierda de la pantalla, lo que significaría el fin del característico recorte tipo “Dynamic Island”. Aún no está claro si esta función desaparecería por completo o si sería reemplazada por una nueva solución de software.

El mismo informante reveló además los posibles tamaños de pantalla del iPhone 18 estándar y del iPhone Air 2, sucesor del modelo delgado iPhone Air, aunque no ofreció mayores detalles sobre sus especificaciones.

Lanzamiento y cambios en el calendario

Tradicionalmente Apple presenta sus nuevos iPhone en septiembre, pero los reportes indican que el calendario podría variar en 2026. Los modelos iPhone 18 Pro y Pro Max se lanzarían en el periodo habitual de otoño, mientras que el iPhone 18 estándar podría ser pospuesto hasta marzo del año siguiente junto con el iPhone Air 2.

Nuevo chip A20 Pro y modem propio

Otra de las novedades esperadas es la llegada del chip A20 Pro, que sería el primer procesador de Apple fabricado con tecnología de 2 nanómetros. Este componente utilizaría un empaquetado de tipo Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM), lo que permitiría un diseño más compacto, mayor potencia y mejor eficiencia energética.

Además, Apple estaría considerando reemplazar los módems de terceros por un módem desarrollado internamente, un cambio que podría mejorar de forma significativa la autonomía de la batería, especialmente combinado con el nuevo procesador.

Aunque toda la información proviene de filtraciones, los reportes refuerzan la idea de que la serie iPhone 18 marcará uno de los mayores cambios de diseño en los últimos años para los teléfonos de Apple.