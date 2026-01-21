Blue Origin tendrá su propia red de satélites para internet a finales de 2027

Blue Origin es una empresa estadounidense de transporte aeroespacial fundada en el año 2000 por Jeff Bezos. ( FUENTE EXTERNA )

La empresa aeroespacial Blue Origin anunció el miércoles que tendrá en órbita a finales de 2027 su propia red de satélites para la transmisión de internet, la cual competirá con las de SpaceX y Amazon.

La compañía prevé lanzar 5,408 satélites en órbita baja (hasta 2,000 km de altitud) y media (entre 2,000 y 3,786 km) para constituir su red de comunicación bautizada como TeraWave.

Diferencias entre TeraWave y otras redes satelitales

Blue Origin pondrá en órbita los satélites acoplados en su propio cohete lanzador, el New Shepard.

A diferencia de la red Starlink, de SpaceX, y Leo, de Amazon, el servicio de TeraWave no estará disponible para el gran público. Solo podrán usar su red de satélites "empresas, centros de datos y gobiernos que necesitan una conexión fiable para operaciones cruciales", explicó Blue Origin.

La empresa afirma que solo pretende tener alrededor de 100,000 clientes una vez que el servicio esté operativo, mientras que sus competidores se dirigen a cientos de millones de personas.

