Indotel impulsa la conectividad en la Región Sur y beneficia a más de 104 mil ciudadanos

El presidente del Consejo Directivo de Indotel, Guido Gómez Mazara, prueba la conexión en una computadora de la sala digital inaugurada en Hondo Valle, Elías Piña. ( FUENTE EXTERNA )

Un total de 104 mil personas de la Región Sur se han beneficiado de la expansión de la conectividad a internet, informó este domingo el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), al inaugurar una sala digital con fibra óptica en el municipio de Hondo Valle para facilitar a la comunidad el acceso a herramientas tecnológicas.

El presidente del Consejo Directivo de Indotel, Guido Gómez Mazara, destacó que la expansión de la conectividad en el sur inició en Bohechío, municipio de San Juan, y que en el caso de Hondo Valle, en Elías Piña, "se registran 433 familias conectadas, además de instituciones como la alcaldía y el hospital.

Según una comunicación de prensa, la sala digital inaugurada "dispone de internet de alta calidad, a través del Proyecto de Conectividad a Internet de Fibra Óptica Región Sur, una iniciativa del Indotel, lo que permitirá una experiencia más estable para procesos formativos, acceso a contenidos educativos y servicios en línea".

Para la puesta en funcionamiento del centro de acceso tecnológico, Indotel donó equipos tecnológicos y realizó la adecuación de la infraestructura necesaria, a fin de garantizar un espacio apto para capacitación, aprendizaje y uso comunitario de recursos digitales, agrega la nota de prensa.

En colaboración con el ayuntamiento

El alcalde de Hondo Valle, Donaciano de la Cruz, valoró la apertura del centro tecnológico como una herramienta para la inclusión y el desarrollo del municipio.

Explicó que el ayuntamiento reconstruyó el espacio tras el deterioro de una biblioteca anterior, gestionando el apoyo institucional para ponerlo nuevamente al servicio de la comunidad.

Esta iniciativa fue ejecutada en coordinación con el Ayuntamiento de Hondo Valle, como respuesta a una solicitud realizada por De la Cruz, sostiene el comunicado.

Leer más Abinader inaugura carretera El Cercado–Hondo Valle tras más de 30 años de espera