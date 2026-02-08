Centroamérica, Panamá y RD enfrentan una brecha competitiva crítica en IA Agéntica Avanzada

Un estudio de EY revela que Centroamérica, Panamá y la República Dominicana están en una etapa incipiente y fragmentada en la adopción de la Inteligencia Artificial Agéntica Avanzada. ( SHUTTERSTOCK )

Centroamérica, Panamá y la República Dominicana están ingresando a la era de la Inteligencia Artificial (IA) Agéntica Avanzada con avances fragmentados, inversiones insuficientes y sin un modelo de escalamiento que les permita competir en igualdad de condiciones a nivel global.

Esta es la principal conclusión del Estudio de Transformación Empresarial con Inteligencia Artificial Agéntica Avanzada 2025, elaborado por EY para la región.

El informe revela que 49 % de las empresas se mantiene en una fase de exploración inicial, 31 % ejecuta pilotos aislados y 0 % ha logrado integrar Inteligencia Artificial Agéntica Avanzada en procesos estratégicos del negocio.

Este hallazgo, considerado el primero documentado en la región, evidencia que las organizaciones operan la inteligencia artificial en un nivel táctico y experimental, sin dar aún el salto hacia un uso estructural capaz de transformar de manera profunda los modelos operativos, la eficiencia y la competitividad empresarial.

"El principal riesgo que enfrenta la región no es tecnológico, es estratégico y humano", afirmó Roberto Gomes, socio director de Consultoría de EY Centroamérica, Panamá y la República Dominicana.

Agregó que "la inteligencia artificial ya está disponible y genera valor, pero sin una visión ejecutiva clara, sin arquitectura empresarial, sin gobernanza, y sin personas capacitadas para comprenderla, adoptarla y aprovecharla, las organizaciones quedan atrapadas en pilotos que no escalan y no transforman el negocio".

¿Qué se entiende por Inteligencia Artificial Agéntica Avanzada?

El estudio se centra en la nueva generación de inteligencia artificial que además de analizar o recomendar acciones, actúa como un sistema autónomo, capaz de orquestar procesos completos de principio a fin, ejecutar tareas tomar decisiones tácticas, articular múltiples modelos de IA y operar de forma integrada con los sistemas corporativos, bajo esquemas robustos de gobernanza, seguridad y control.

Este tipo de inteligencia artificial ya impulsa ventajas competitivas sostenibles en mercados más desarrollados; sin embargo, no está incorporada aún a una operación más estratégica.

"Mientras otras regiones avanzan hacia modelos operativos habilitados por inteligencia artificial que funcionan en tiempo real, nuestra región sigue utilizando la IA de forma aislada y desconectada del corazón del negocio. La diferencia entre experimentar y competir es la capacidad de integrar la IA a los procesos críticos de la organización", indicó Gomes.

A pesar de este rezago estructural, el estudio señala que siete de cada 10 empresas ya reportan beneficios concretos al utilizar soluciones externas de inteligencia artificial, principalmente en eficiencia operativa y automatización. No obstante, estos resultados permanecen limitados por la falta de capacidades internas y de infraestructura propia que permita escalar dichas soluciones de forma sostenible.

El informe también detalla que 68 % de las organizaciones carece de talento especializado, 51 % no cuenta con una hoja de ruta clara y 59 % invierte apenas entre 0 % y 2 % de su presupuesto de TI en inteligencia artificial, niveles insuficientes para desarrollar capacidades propias o competir con mercados que ya integran IA Agéntica Avanzada en áreas como finanzas, operaciones, gestión de riesgos, talento y experiencia del cliente.

"El desafío para el C-Suite es dejar atrás la experimentación y tomar decisiones estructurales: invertir estratégicamente, definir modelos de gobernanza, fortalecer la arquitectura tecnológica y desarrollar el talento necesario para operar con inteligencia artificial avanzada", señaló José Sánchez, AI Adoption Strategist de EY.

Por su parte, Juan Salamanca, socio de Consultoría en Tecnología de EY, subrayó que la adopción de esta tecnología requiere un cambio profundo en la forma de gestionar la transformación empresarial.

"La Inteligencia Artificial Agéntica Avanzada no es un proyecto tecnológico, es una decisión de modelo de negocio. Las organizaciones que no integren esta capacidad de forma transversal corren el riesgo de operar con estructuras obsoletas frente a competidores que ya están tomando decisiones en tiempo real apoyadas por IA", afirmó Salamanca.

El objetivo del informe es abrir un diálogo urgente sobre la necesidad de acelerar la adopción estratégica de Inteligencia Artificial Agéntica Avanzada y ofrecer a las organizaciones una hoja de ruta clara para cerrar la brecha competitiva que hoy enfrenta la región.

