¿Qué pasó con YouTube? La plataforma colapsa a nivel global y luego vuelve

¿Por qué cayó YouTube? La plataforma de videos más utilizada del mundo registró este martes una interrupción que afectó a cientos de miles de usuarios en varios países, aunque el servicio ya fue restablecido, según informó la propia empresa.

YouTube, propiedad de Alphabet (GOOGL.O), explicó que la falla estuvo relacionada con su sistema de recomendaciones. El problema impidió que los videos aparecieran correctamente en las distintas secciones de la plataforma, lo que generó dificultades de acceso y visualización tanto en la web como en sus aplicaciones.

En una actualización oficial, la compañía aseguró que el inconveniente fue solucionado y que todas sus plataformas —YouTube.com, la aplicación móvil, YouTube Music, YouTube Kids y YouTube TV— operan nuevamente con normalidad.

Reportes de fallas

Durante el punto más crítico de la caída, el portal Downdetector registró más de 320,000 reportes de fallas en Estados Unidos. El sitio aclara que sus cifras se basan en notificaciones enviadas por usuarios, por lo que el total real de afectados podría variar.

Además de Estados Unidos, se reportaron interrupciones en India, Reino Unido, Australia y México, lo que confirma que el incidente tuvo alcance global.

Hasta ahora, la empresa no ha detallado qué provocó específicamente el fallo en su sistema de recomendaciones ni cuánto tiempo permaneció activa la interrupción. Lo que sí dejó claro es que el servicio ya fue completamente restablecido.