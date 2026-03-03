X suspenderá monetización de videos de guerra hechos con IA sin aviso

El cambio de política busca combatir lo que la empresa describió como una amenaza a la información auténtica en medio de la guerra que enfrenta a Estados e Israel contra Irán. ( FUENTE EXTERNA )

La red social X anunció el martes que suspenderá durante 90 días del programa de distribución de ingresos a los creadores que compartan videos de conflictos armados sin revelar que fueron producidos con inteligencia artificial, indicó la compañía.

El cambio de política, anunciado por un ejecutivo de X en la red social propiedad de Elon Musk, busca combatir lo que la empresa describió como una amenaza a la información auténtica en medio de la guerra que enfrenta a Estados e Israel contra Irán.

"En tiempos de guerra, es fundamental que las personas tengan acceso a información auténtica sobre el terreno", dijo Nikita Bier, director de producto de X. Agregó que las tecnologías actuales de IA "trivializan crear contenido que engaña a las personas".

Ya el lunes, X había dicho que "continuaría refinando" sus políticas y productos para asegurar que la plataforma "sea confiable durante estos momentos críticos".

Nueva regla de transparencia sobre IA

Esta nueva regla de transparencia sobre IA representa un giro para la plataforma, que ha sido fuertemente criticada por sus políticas de moderación de contenido desde que Musk adquirió Twitter en 2022 y lo convirtió en X.

Con las nuevas disposiciones, los reincidentes se enfrentan a la suspensión permanente del programa de Participación de los creadores en los ingresos, que paga a determinados usuarios una porción de los ingresos por publicidad generados por sus publicaciones.

Las infracciones serán detectadas a través de las Notas de la comunidad (un sistema colaborativo para añadir contexto a las publicaciones potencialmente engañosas), así como a través de los metadatos y otras señales técnicas integradas en el contenido generado con IA.