En República Dominicana aumenta 16 % el número de usuarias conductoras de DiDi Moto

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la app DiDi reconoce el papel fundamental de las mujeres que mueven la economía y el ecosistema de movilidad en el país.

En un contexto donde la autonomía financiera es clave, la función tecnológica de DiDi Moto se ha adaptado como una herramienta de empoderamiento, permitiendo que más dominicanas optimicen su tiempo y generen ganancias adicionales con mayor flexibilidad.

Como muestra de esta tendencia, entre 2024 y 2025, el número de mujeres que se conectaron a la aplicación como usuarias conductoras usando la opción tecnológica DiDi Moto creció 16 %. Este resultado refleja un interés creciente por aprovechar alternativas de soluciones de movilidad en dos ruedas para generar ganancias adicionales y administrar su tiempo.

Este crecimiento también se ve en la actividad dentro de la aplicación: en el mismo periodo (2024 a 2025), el número de solicitudes de viajes completadas por las usuarias conductoras de la opción tecnológica DiDi Moto aumentó 32 %, lo que evidencia una participación cada vez más activa en esta modalidad y su aporte al dinamismo del ecosistema de la movilidad en el país, detalla una nota de prensa.

"En DiDi trabajamos para que más mujeres puedan encontrar en la aplicación una opción flexible para generar ganancias adicionales y administrar su tiempo de acuerdo con sus prioridades. El crecimiento de DiDi Moto en República Dominicana nos impulsa a seguir fortaleciendo iniciativas enfocadas en inclusión, seguridad y bienestar, tanto para quienes se conectan como usuarias conductoras como para quienes se conectan como usuarias pasajeras", señaló Douglas Quesada , gerente de comunicaciones para DiDi en República Dominicana.

En la República Dominicana, la brecha de género en el mercado laboral sigue siendo un desafío: de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) citados por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), la tasa global de participación laboral fue de 53.5 % para las mujeres, frente a 78.3 % para los hombres en 2024. Ante esta realidad, las aplicaciones tecnológicas de intermediación pueden convertirse en un puente para acercar opciones flexibles que se ajusten a distintos estilos de vida y responsabilidades.

DiDi informó en un comunicado que en fechas como el Día Internacional de la Mujer , la aplicación busca visibilizar cómo la tecnología puede acompañar a más mujeres a abrirse camino, conectándose como usuarias conductoras de DiDi Moto y encontrando una alternativa para generar ganancias adicionales.