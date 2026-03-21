El primer tuit cumple 20 años: breve historia de un fenómeno social

Fotografía tomada el 24 de julio de 2023 muestra el logotipo del pájaro de Twitter y un mensaje de de Elon Musk que anuncia una "X" como logotipo de reemplazo. ( AFP/CHRIS DELMAS )

Fue un simple mensaje de prueba. El 21 de marzo de 2006, el primer gorjeo de lo que se convertiría en el famoso pájaro azul no tenía nada de melodioso: «just setting up my twttr» («acabo de configurar mi twttr»), escribió el programador Jack Dorsey. Por entonces, no sabía que se trataba de los primeros pasos de una larga historia que revolucionaría la comunicación.

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

El joven informático no hacía más que experimentar con una idea surgida en Odeo, una pequeña empresa de podcasting. Inspirado por servicios como TXTMob, Dorsey propuso utilizar los SMS para permitir a todo el mundo compartir, en pocas palabras, lo que estaba haciendo con un pequeño grupo.

El proyecto recibió entonces el nombre en clave de "twttr" y, seis meses más tarde, tras la compra del nombre de dominio, el servicio pasó a llamarse oficialmente "Twitter". Al principio, Twitter no era más que un prototipo interno destinado a los empleados de Odeo.

En octubre de 2006, Biz Stone, Evan Williams, Jack Dorsey y otros compraron Odeo a sus inversores y fundaron Obvious Corporation, que se llevó a Twitter en su equipaje. En la primavera de 2007, la joven empresa se escindió finalmente para convertirse en una sociedad independiente.

Los contornos del producto seguían siendo difusos. Evan Williams explicaría más tarde que incluso a sus creadores les costaba definirlo: ¿red social, herramienta de microblogging, simple servicio de "actualizaciones de estado"? Poco a poco, Twitter se fue revelando como una auténtica red de información en tiempo real, más que como una simple red social entre amigos.

Quizá su mejor definición sea la que dio Jack Dorsey para explicar el origen del nombre: "Nos topamos con la palabra ´Twitter´, y era sencillamente perfecta.

La definición era ´una breve ráfaga de información sin importancia´ y ´el gorjeo de los pájaros´. Y eso era exactamente lo que era este producto". Trinos limitados entonces a 140 caracteres.

Desde muy pronto, la comunidad da forma a los usos. En 2007, el desarrollador Craig Hockenberry busca una expresión más concisa que "publicar una actualización en Twitter" y populariza "tweet" (tuit).

Nace el hashtag

Ese mismo año, Chris Messina propone utilizar el símbolo # para agrupar las conversaciones: nace el hashtag, inspirado en el Internet Relay Chat pero reinventado en Twitter.

Aunque al principio fue recibida con escepticismo, la idea se convirtió en uno de los rasgos más distintivos de la plataforma, que integra las innovaciones procedentes de la comunidad.

El verdadero despegue se produjo en el festival South by Southwest Interactive (SXSWi) en 2007, donde unas pantallas que mostraban en directo los mensajes de los participantes transformaron la herramienta en un foro de conversación instantánea.

El uso se dispara y la plataforma experimenta un rápido crecimiento: supera el millón de usuarios en 2008. Los primeros años se caracterizan por una sucesión de momentos en los que la red se impone como canal de información en tiempo real: campeonatos deportivos, atentados, catástrofes naturales, movimientos sociales, campañas electorales...

Presente en los grandes acontecimientos

Muy pronto, Twitter se convierte en la banda sonora de los grandes acontecimientos.

La aplicación desempeña un papel clave en las protestas tras las elecciones presidenciales iraníes de 2009 y, posteriormente, en las Primaveras Árabes, convirtiéndose en una herramienta de movilización y un símbolo de la libertad de expresión —a costa de prohibiciones o bloqueos en algunos países—.

Permite organizarse, pero también transmitir lo que ocurre sobre el terreno, en zonas a menudo de difícil acceso para los medios de comunicación tradicionales. Se suceden los récords de tuits por segundo, hasta el punto de hacer tambalearse a veces la infraestructura.

Paralelamente, Twitter se instala en la cultura popular.

El actor Ashton Kutcher se convierte en el primer usuario en superar el millón de seguidores, el término "tweet" entra en el Oxford English Dictionary, el papa Benedicto XVI abre la cuenta @pontifex y parodias como @BronxZoosCobra cautivan a cientos de miles de personas.

A principios de 2010, el astronauta TJ Creamer publica incluso el primer tuit directamente desde el espacio. Artistas, famosos y periodistas invaden masivamente este espacio digital.

Hello Twitterverse! We r now LIVE tweeting from the International Space Station -- the 1st live tweet from Space! :) More soon, send your ?s — TJ Creamer (@Astro_TJ) January 22, 2010

En la Política

Los políticos también comprendieron muy rápidamente las ventajas y el alcance del pájaro azul. Barack Obama es el ejemplo más llamativo: ya en 2008 utilizó las redes sociales para hacer campaña y, nada más ser elegido, agradeció a sus votantes a través de Twitter.

Todo el ámbito político se adapta rápidamente, sobre todo en época electoral, cuando los eslóganes proliferan en los hilos. Donald Trump lo convertirá más tarde en su tribuna permanente y ensordecedora, a base de mayúsculas.

Las marcas también se suman a la conversación, encontrando un espacio privilegiado para el marketing "en tiempo real", cuyo formato limitado obliga a ser impactante. En abril de 2010, Twitter lanza los contenidos publicitarios en forma de publicaciones patrocinadas. Unos años más tarde, los ingresos generados por la publicidad se cuentan en miles de millones de dólares.

En el plano económico, el gran punto de inflexión tiene lugar en 2013, cuando Twitter sale a bolsa. La salida al mercado recauda cerca de dos mil millones de dólares y confirma al servicio como un actor clave del panorama digital mundial. La empresa multiplica entonces las adquisiciones (Crashlytics, MoPub, Trendrr), lanza productos como Vine o Twitter Music e intenta consolidar un modelo basado en la publicidad.

Pero el crecimiento se ralentiza, la rentabilidad sigue siendo frágil y la plataforma tiene dificultades para tranquilizar a los mercados, a pesar de contar con cientos de millones de usuarios y desempeñar un papel central en la conversación global.

Al mismo tiempo, Twitter debe hacer frente a nuevos retos. La desinformación, las campañas coordinadas, el acoso y la propaganda estatal se propagan por la red.

Durante la pandemia de la COVID-19, la red se convierte a la vez en una herramienta crucial para la difusión de información científica y en un vector de rumores y teorías conspirativas, lo que obliga a la plataforma a señalar ciertos contenidos y a remitir a verificaciones de los hechos.

En 2020, dos tuits de Donald Trump fueron etiquetados como "potencialmente engañosos", lo que desencadenó una tormenta política y un enfrentamiento directo con la Casa Blanca. Tras el asalto al Capitolio, en enero de 2021, la cuenta de Trump fue suspendida definitivamente, una decisión histórica que plantea con fuerza la cuestión del poder de las plataformas sobre la expresión pública.

Mientras Twitter intenta inventar nuevas funcionalidades, entre bastidores se escribe otra historia: la de Elon Musk. Usuario desde hace mucho tiempo, el director de Tesla y SpaceX comienza a comprar acciones a principios de 2022, hasta convertirse en el principal accionista.

Tras semanas de negociaciones, amenazas de retirada y batalla legal, en octubre de 2022 cierra la compra de Twitter por 44.000 millones de dólares y retira la empresa de la bolsa. Twitter se fusiona en una nueva entidad, X Corp.

La llegada de Musk marca el inicio de una fase de cambios radicales. Despidos masivos, dimisiones en cadena, cambios en las políticas de moderación, reactivación de numerosas cuentas suspendidas: tanto el ecosistema interno como la experiencia de los usuarios se ven profundamente alterados.

El sistema de verificación se reinventa: la insignia azul ya no es un indicador de interés público, sino una ventaja vinculada a una suscripción de pago, lo que redefine la jerarquía de visibilidad y credibilidad en la plataforma.

Cambio de nombre, ahora es X

En 2023, la transformación da un giro simbólico. Twitter cambia de nombre y pasa a llamarse X. El famoso pájaro azul desaparece, sustituido por un logotipo minimalista que anuncia la ambición de construir una "aplicación para todo", que combine red social, video, mensajería, pagos, búsqueda de empleo e incluso la integración de herramientas de inteligencia artificial como el chatbot Grok de xAI.

En este nuevo entorno, X introduce textos largos, llamadas de audio y video, nuevas formas de monetización para los creadores, al tiempo que elimina ciertas funcionalidades heredadas de la era Twitter.

Pero la promesa de una "esfera pública digital" con "total libertad de expresión" viene acompañada de una intensificación de las polémicas. X se caracteriza por un aumento vertiginoso de la desinformación, el "discurso de odio" y los contenidos problemáticos, así como por un deterioro de la moderación... Expertos, ONG y detractores denuncian ahora una red que se ha convertido, ante todo, en una herramienta de influencia al servicio de las ambiciones económicas, pero también políticas, de su propietario, al servir de catalizador de las ideas conservadoras.