Así debutaron las gemelas influencer de Diario Libre en una cobertura noticiosa

La evolución de los medios de comunicación sumó un nuevo capítulo con el debut de influencers creadas por Diario Libre con inteligencia artificial en la cobertura de un evento noticioso, durante la graduación de 528 estudiantes formados en esta tecnología en la provincia de Monte Plata.

Se trata de las Gemelas IA Isabella y Andrea, una iniciativa de Diario Libre que busca explorar nuevas formas de narrar la actualidad a través de plataformas digitales y conectar con audiencias emergentes.

El acto fue organizado por la Cámara Americana De Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), a través de su Comité de Tecnología e Innovación, junto a QVITAE, y se celebró en el multiuso de la provincia, con la participación de representantes del sector público, privado y del ecosistema tecnológico.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/23/graduacion-d727a1ea.jpg Amberly Yolaijen, Darelis Faria Mieses y Jatniel Rosario Pimentel, estudiantes meritorios, mientras sostienen sus tablets. (FUENTE EXTERNA)

Durante la actividad, el presidente de QVITAE, Rafael Pichardo, explicó que el programa forma parte de una estrategia de alfabetización digital e inserción laboral que ha otorgado cerca de 2,000 becas en inteligencia artificial.

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Meiny González, del Comité de Tecnología e Innovación de AMCHAMDR, destacó la necesidad de fortalecer las capacidades tecnológicas del capital humano como base para mejorar la competitividad del país.

Impacto de las gemelas IA en el periodismo

Los 528 participantes recibieron sus diplomas tras completar su formación, en un programa orientado a generar oportunidades en comunidades vulnerables y reducir la brecha digital.

En paralelo, la integración de las gemelas IA en la cobertura del evento marca un primer paso en la implementación de formatos híbridos entre tecnología y periodismo, en un contexto en el que los medios buscan adaptarse a nuevas dinámicas de consumo informativo.