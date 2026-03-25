"Él es el gurú": el testimonio de Zuckerberg selló la suerte de Meta

El testimonio de Mark Zuckerberg, con respuestas inconsistentes que no cayeron bien en el jurado, perjudicó a Meta en el histórico juicio por adicción a las redes sociales que se le siguió en Los Ángeles, dijo a la prensa una integrante de ese panel.

"Parte de su testimonio no nos convenció —lo cambió de acá para allá— y eso no nos cayó bien", declaró este miércoles la miembro del jurado que se identificó solo como Victoria.

"Él es el gurú, por así decirlo, y de verdad, de verdad, ha debido saber exactamente lo que iba a contarnos a nosotros, los miembros del jurado, antes de decir cualquier cosa".

Otro de los jurados, Matthew, apuntó que las deliberaciones —que tomaron cerca de dos semanas— reflejaron el peso de las pruebas y no una división dentro del panel.

"Los problemas que tuvimos simplemente fueron tener que revisar todas las pruebas", explicó.

"Fuimos realmente minuciosos, repasamos a todos y cada uno de los testigos. ¿Cuál fue la evidencia que aportaron, en ambos sentidos, y, en última instancia, a dónde nos llevó eso? Por eso tomó tanto tiempo", refirió.

Responsabilidad y sanciones para Meta y YouTube

Victoria sostuvo que el jurado se enfocó en considerar qué protecciones aplicaron las plataformas para prevenir los daños a la demandante conocida como Kaley, y sobre las consecuencias a largo plazo para nuevos jóvenes usuarios.

"Analizamos todo el historial de lo que le había pasado a Kaley y cuál era el proceso que habían implementado estas plataformas para evitar daños", indicó.

Meta y YouTube fueron declaradas responsables este miércoles en un juicio en Los Ángeles de haber perjudicado a una joven mediante el diseño adictivo de sus plataformas de redes sociales.

Las empresas deberán pagar 6 millones de dólares en concepto de daños, incluidos 3 millones de dólares en daños punitivos.

El jurado estaba motivado por el deseo de transmitir un mensaje, aseguró Victoria.

"Queríamos que lo sintieran. Queríamos que se dieran cuenta de que esto no era aceptable", concluyó.