Una filial de Apple multada en Reino Unido por transferencias relacionadas con Rusia

Reino Unido anunció una multa a una filial del gigante estadounidense Apple por infringir las sanciones británicas contra Rusia. ( FUENTE EXTERNA )

Reino Unido anunció el lunes una multa a una filial del gigante estadounidense Apple por infringir las sanciones británicas contra Rusia, con dos pagos a una plataforma de este país, entonces controlada por otra entidad sancionada.

La multa de 390,000 libras (495,000 dólares) fue impuesta a la empresa Apple Distribution International (ADI), con sede en Irlanda, según la Oficina de Aplicación de Sanciones Financieras (OFSI), dependiente del Tesoro británico.

La OFSI reprocha a ADI haber realizado dos pagos en 2022 por un total de 635,618.75 libras (807,200 dólares) a Okko, una plataforma rusa de streaming, que entonces era propiedad de JSC New Opportunities, entidad sujeta a sanciones británicas.

Pese a todo, el organismo subraya que "ADI divulgó voluntariamente estos pagos" a posteriori y "no tenía intención, conocimiento, ni motivos razonables para sospechar que estos pagos constituirían una infracción de las sanciones financieras".

"No se impuso ninguna penalización ni se concluyó que haya habido infracción por parte de Apple", empresa matriz de ADI, añade la OFSI.

Actualización de sanciones

Para Apple, el problema relacionado con estos pagos se debe a un retraso en la actualización de dichas sanciones por parte de un proveedor externo de datos.

"Cumplimos las leyes de los países en los que operamos y nos tomamos muy en serio el cumplimiento de los regímenes de sanciones", reaccionó Apple.

"Tras identificar dos pagos a un desarrollador que, pocos días antes, había pasado a estar afiliado a una entidad sancionada, informamos rápida y proactivamente de esta situación al gobierno británico", señaló la empresa.