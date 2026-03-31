OpenAI recauda USD 122.000 millones en ronda de financiación ampliada

OpenAI anunció el martes que la start-up fue valorada en 852.000 millones de dólares en una ronda de financiamiento recién cerrada en la que se recaudaron 122.000 millones de dólares.

Esta impresionante cifra de financiación superó las previsiones iniciales, lo que refleja el aumento de los costos de la potencia computacional. La recaudación se produce en medio de las dudas persistentes sobre cómo las empresas de inteligencia artificial (IA) pueden generar ingresos suficientes para cubrir sus gastos.

"El capital que se está invirtiendo hoy está ayudando a construir la capa de infraestructura para la inteligencia misma", dijo OpenAI en una publicación de blog.

"Con el tiempo, ese valor volverá a la economía, a las empresas, a las comunidades y, cada vez más, a los individuos", añadió.

El creador de ChatGPT dijo que su tasa de ingresos de 2.000 millones de dólares mensuales está creciendo rápidamente.

La ronda de financiamiento incluyó un conjunto diverso de socios, entre ellos Amazon, Microsoft, Nvidia y Softbank, según OpenAI.

Impacto y crecimiento de ChatGPT en el mercado de IA

En una medida inusual, se informó que se recaudaron unos 3.000 millones de dólares de inversionistas individuales.

ChatGPT ocupa el primer lugar en IA para consumidores, con más de 900 millones de usuarios activos semanales y unos 50 millones de suscriptores.

El uso del motor de búsqueda en línea de ChatGPT se ha triplicado en el transcurso de un año, según la compañía.

"No se trata solo de hitos de crecimiento, sino que demuestran que la IA de vanguardia se está convirtiendo en parte de la vida cotidiana de personas de todo el mundo", afirmó la start-up con sede en San Francisco.

En febrero, la empresa comenzó a implementar publicidad para sus usuarios no premium en un intento por generar más ingresos.

OpenAI también anunció que está desarrollando una "súper-app" que combinará ChatGPT, la navegación por Internet, una herramienta de programación llamada Codex y capacidades que permitirán a los asistentes digitales realizar tareas de forma autónoma.

Esta ronda de financiación masiva llega en un momento en el que se espera que OpenAI salga a bolsa este año, a medida que se intensifica la competencia en el sector de la IA.

Su archirrival Anthropic, fundada por antiguos empleados de OpenAI, sigue ganando terreno y acaparando titulares por sus modelos de IA Claude, muy bien valorados.