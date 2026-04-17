La Ogtic pondrá en marcha un programa de capacitación en inteligencia artificial para periodistas

Director general de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic), Edgar Batista. ( FUENTE EXTERNA )

La Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic) pondrá en marcha un programa de capacitación en inteligencia artificial dirigido a periodistas y comunicadores, con el objetivo de promover un uso responsable de esta tecnología y preservar la credibilidad informativa, informó este viernes su director, Edgar Batista.

El anuncio fue realizado durante un congreso de medios digitales y redes sociales, donde el funcionario advirtió sobre los riesgos de implementar estas herramientas sin criterios claros, señala una nota de prensa.

"El reto no es adoptar la inteligencia artificial, es hacerlo sin aumentar el riesgo de error, sin perder transparencia y sin comprometer la confianza", expresó Batista, al referirse a los desafíos que enfrentan los medios en un entorno marcado por la inmediatez, la multiplicidad de formatos y la competencia en plataformas digitales.

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Uso de IA en el periodismo

El titular de la Ogtic señaló que, según datos internacionales, más del 50 % de los periodistas utiliza herramientas de inteligencia artificial en su trabajo semanal, principalmente en tareas operativas. Sin embargo, indicó que persisten preocupaciones sobre su impacto en la exactitud, la credibilidad y la originalidad de los contenidos.

En ese sentido, recordó que organismos como la Unesco han advertido sobre la capacidad de los sistemas generativos para producir información falsa con apariencia confiable, lo que obliga a reforzar los procesos de verificación y el criterio editorial.

Programa de formación

El programa, que iniciará en mayo, estará enfocado en el uso práctico de la inteligencia artificial aplicada a la comunicación, incluyendo áreas como investigación, redacción, síntesis de información y productividad. Además, pondrá énfasis en la supervisión humana, la transparencia y el uso ético de estas herramientas.

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