Los principales canales de televisión de Chile denuncian a Google por monopolio

La demanda fue presentada ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). ( FUENTE EXTERNA )

Los seis principales canales de televisión de Chile presentaron el miércoles una demanda en contra de Google, en la que acusan al gigante tecnológico de monopolizar la publicidad digital y los motores de búsqueda, informó la Asociación Nacional de Televisión (Anatel).

Según Anatel, la medida busca terminar con una práctica "anticompetitiva" que ha reducido los ingresos de los medios de comunicación.

La demanda fue presentada ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

El objetivo es que el tribunal "determine si hay prácticas anticompetitivas, sancione a Google y adopte las medidas necesarias para garantizar una competencia justa en el mercado", aseguró Anatel en un comunicado.

El presidente de la asociación, Pablo Vidal, explicó a la prensa que actualmente "Google controla el acceso a las audiencias y a la publicidad digital, capturando el valor económico del periodismo que otros producen y financian, sin asumir las responsabilidades que ese rol implica".

Los canales que presentaron la demanda son los de mayor audiencia del país: Canal 13, Televisión Nacional de Chile, Mega, Chilevisión, TV+ y La Red.

Demandas similares en otros países y actores locales

"Las consecuencias no son solo financieras: se reducen los equipos periodísticos, se achica la cobertura regional, se debilita la fiscalización del poder y la ciudadanía termina con menos y peor información", afirmó el organismo.

Medios de comunicación en Estados Unidos, Europa, Canadá y Australia han demandado a Google por conductas similares.

En Chile, el holding Copesa, que edita el diario La Tercera; así como la radio Cooperativa y el medio electrónico El Mostrador presentaron también demandas en contra de Google ante el TDLC.

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