Director de Microsoft declara en juicio contra OpenAI estar "orgulloso" de temprana inversión

El director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, que testificó este lunes en el juicio de Elon Musk contra OpenAI, dijo que estaba "muy orgulloso" de la rentable inversión temprana de su empresa en el gigante de la IA detrás de ChatGPT.

Musk, antiguo benefactor de OpenAI, afirma que Microsoft ayudó a sus creadores a traicionar su misión filantrópica y convertir la empresa en una máquina de hacer dinero.

Nadella declaró que la inversión de Microsoft, que ahora posee alrededor de una cuarta parte de OpenAI Group PBC, contribuyó a crear "una de las organizaciones sin fines de lucro más grandes y mejor financiadas del mundo".

La defensa de Musk afirmó que documentos internos de Microsoft demostraban que el gigante informático en realidad tenía la mira puesta en las ganancias, y no en ayudar a fomentar un servicio de IA filantrópico, después de haber visto cómo su inversión inicial de 13,000 millones de dólares se disparó hasta valer 92,000 millones cuatro años más tarde.

La participación del grupo se valora ahora en 135,000 millones.

"Si el pastel se hacía más grande, obviamente la organización sin fines de lucro también se beneficiaría en su misión, y eso es precisamente lo que se ha demostrado", afirmó Nadella.

Los abogados de Musk sugieren que Microsoft fue fundamental en el giro de OpenAI hacia una empresa comercial, citando una frase de Nadella en 2023: "Tenemos a la gente, tenemos potencia de cálculo, tenemos los datos, lo tenemos todo".

Ese año, cuando el fundador de OpenAI, Sam Altman, fue destituido, Nadella intervino para respaldarlo.

"También intentaría asegurarme de que Sam y Greg Brockman, su cofundador, no crearan una empresa competidora y que se incorporaran a Microsoft", declaró Nadella.

Al día siguiente del despido de Altman, Microsoft ya había creado una empresa subsidiaria para recibirlos y adquirir las acciones de los empleados que decidieran seguirlos, una medida que uno de los cofundadores calculó habría costado aproximadamente 25,000 millones de dólares.

Días después Altman fue restituido en su puesto en OpenAI.

Conflictos internos en OpenAI

El juicio ha puesto al descubierto los conflictos dentro de un círculo de ingenieros, inversores y ejecutivos de élite de Silicon Valley antes del lanzamiento de ChatGPT en 2022.

En su demanda, Musk acusa a OpenAI de traicionar su misión original como organización sin fines de lucro y de malversar sus donaciones fundacionales, que suman 38 millones de dólares, para construir un imperio que ahora está valorado en más de 850,000 millones de dólares.

El fundador de Tesla pide que OpenAI vuelva a su condición original de organización sin fines de lucro. Esto afectaría su posición en la carrera global por la inteligencia artificial frente a sus competidores.

OpenAI responde que Musk, que ahora compite en el campo de la IA con su empresa xAI, se mueve por un afán de venganza mezquino, después de salir molesto al no lograr hacerse con el control mayoritario.

Se espera que Altman declare el martes o el miércoles, antes de los últimos alegatos a finales de semana.

Se prevé que un jurado asesor llegue a un veredicto la semana del 18 de mayo.

La jueza Yvonne González Rogers emitirá entonces el fallo definitivo tanto sobre la responsabilidad como sobre las medidas de reparación, después de escuchar la opinión del jurado. Ella ha dicho que probablemente seguirá su recomendación.

Si la jueza falla a favor de Musk, la oferta pública inicial de OpenAI podría verse en peligro.

La semana pasada, Musk anunció una alianza con Anthropic, el principal rival de OpenAI, para permitirle usar la capacidad de cómputo en el mayor centro de datos de SpaceX.