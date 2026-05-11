Equipo Apolo 27 GT busca apoyo para competir en Formula Student Spain 2026

Integrantes del equipo Apolo 27 GT realizando trabajos en el taller. ( FUENTE EXTERNA )

Un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) desarrolla el proyecto "Apolo 27 GT", una iniciativa de ingeniería aplicada con la que buscan diseñar, construir y presentar un monoplaza tipo fórmula en la competencia internacional Formula Student Spain 2026.

El proyecto, integrado por universitarios dominicanos junto a docentes, mentores, egresados y colaboradores técnicos, fue registrado en la lista de equipos participantes de Formula Student Spain 2026, convirtiéndose en la representación de República Dominicana dentro de la competencia.

La competencia se celebrará del 1 al 7 de agosto de ese año en el Circuit de Barcelona-Catalunya, en España.

De acuerdo con un comunicado de prensa, Apolo 27 GT reúne estudiantes de áreas como ingeniería mecánica, mecatrónica, electrónica, software, manufactura, diseño, finanzas, mercadeo y gestión de proyectos, quienes trabajan bajo una estructura similar a la de una escudería profesional.

Cada integrante asume funciones específicas relacionadas con el diseño del chasis, suspensión, frenos, tren motriz, simulación, análisis estructural, manufactura, costos, logística y captación de patrocinadores.

Más allá de construir un vehículo, el proyecto busca formar talento dominicano capaz de competir bajo estándares internacionales de innovación, seguridad, sostenibilidad y eficiencia técnica.

Buscan apoyo financiero y técnico

Para completar el desarrollo del monoplaza y asistir a la competencia, el equipo requiere respaldo económico, logístico e institucional.

Entre los gastos que deben cubrir figuran diseño y fabricación del vehículo, adquisición de materiales, piezas, componentes eléctricos y mecánicos, herramientas, pruebas, transporte internacional del monoplaza, boletos aéreos, hospedaje, alimentación, inscripción, seguros, uniformes, documentación, visados, comunicación y producción audiovisual

Asimismo, solicitan apoyo técnico en áreas como servicios de mecanizado CNC, corte láser, impresión 3D, soldadura, materiales compuestos, neumáticos, baterías, sensores, software, simulación, transporte, almacenamiento, asesoría técnica y acompañamiento institucional.

Te puede interesar Restos de las misiones Apolo han sido documentados por múltiples países durante más de una década

El comunicado destaca que los posibles auspiciadores pueden provenir tanto del sector privado como del público. En el ámbito empresarial, el proyecto resulta atractivo para compañías automotrices, concesionarios, bancos, telecomunicaciones, energía, tecnología, logística, zonas francas, manufactura, seguros, combustibles, educación, construcción, turismo y marcas interesadas en apoyar iniciativas vinculadas a innovación, juventud e ingeniería.

Asimismo, indica que desde el sector público el proyecto podría recibir respaldo de instituciones relacionadas con educación superior, ciencia y tecnología, juventud, industria, competitividad, relaciones exteriores, promoción país y desarrollo productivo.

De acuerdo con el equipo, el apoyo puede estructurarse mediante distintos niveles de patrocinio, que incluirían presencia de marca en el monoplaza, uniformes, redes sociales, eventos, ruedas de prensa, material audiovisual y actividades de vinculación con estudiantes.