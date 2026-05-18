Mientras gran parte de la población depende del internet y la telefonía móvil para comunicarse, un grupo de radioaficionados dominicanos mantiene activa una red de emergencia capaz de operar aun cuando colapsan los sistemas tradicionales de telecomunicaciones.

Se trata del Radio Club Dominicano, institución que en junio próximo cumple 100 años de existencia y que fue fundada por el doctor Carlos Regús. Sus miembros ofrecen apoyo voluntario a organismos de socorro y a la ciudadanía durante huracanes, inundaciones, terremotos y otras situaciones críticas.

"Cuando la comunicación falla, los radiodifusionados somos la línea principal de comunicación. Lo primero que falla en un desastre natural, ya sea un huracán o terremoto, son las comunicaciones y el radio aficionado simple y llanamente con un alambre y una batería en un radio, estamos comunicándonos con cualquier parte del mundo o directamente en el país", explicó Guillermo Schrils, presidente de la organización.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/13052026-radio-club-dominicano-1-8d4502aa.jpg (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/13052026-radio-club-dominicano-3-41bd21bc.jpg Cada socio tiene un espacio donde se guardan tarjetas de intercambio con radioaficionados de otros países. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/13052026-radio-club-dominicano-13-3e8d2bbe.jpg Algunos tienen sus equipos de comunicación en sus vehículos. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/13052026-radio-club-dominicano-4-0848f611.jpg A la izquierda el busto del fundador del Radio Crub Dominicano, doctor Carlos Regús. A su lado, Hugo V. Ramón Sánchez. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/13052026-radio-club-dominicano-9-2c88d6a5.jpg Equipos de comunicación en un vehículo. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) ‹ >

La entidad trabaja en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), la Defensa Civil Dominicana, la Cruz Roja Dominicana y otras instituciones de respuesta rápida, proporcionando enlaces de comunicación gratuitos en momentos donde las redes telefónicas y el internet dejan de funcionar.

Según explicó Schrils, durante fenómenos atmosféricos las compañías de telecomunicaciones suelen quedar fuera de servicio, debido a daños en antenas o sistemas eléctricos ubicados en montañas y zonas vulnerables.

En esos casos, los radioaficionados instalan estaciones móviles en puntos estratégicos y comienzan a transmitir información esencial para las labores de rescate y coordinación.

Es un hobby, una actividad voluntaria y no remunerada que se convierte en un estilo de vida para gente que ama servir y ser útil a la sociedad. Por lo general los radioaficionados son voluntarios de los organismos de socorro como la Defensa Civil, los Bomberos, Cruz Roja, entre otros.

Actualmente Radio Club Dominicano cuenta con alrededor de 400 miembros entre activos e inactivos y mantiene programas de capacitación para nuevos operadores interesados en integrarse al servicio voluntario de comunicaciones.

Para ser miembro del club hay que tener una licencia que tiene un año de vigencia. Desde novicio que es una licencia que tiene un periodo más amplio y se pasa de transmitir de banda de 2 metros a 40 metros para luego llegar a otras categorías.

Viene la categoría superior general que son dos letras y después al superior que es una la diferencia entre una categoría de otra. Por ejemplo, en el caso de los vicios pueden transmitir en la banda de 2 m que ahora se le facilitó y en la banda de 40 m. A partir de ahí pasa la categoría técnica y posteriormente puede transmitir en todas las bandas.

El principal empleo de José Trujillo Valdez, padre de Rafael Leónidas Truillo Molina, fue la telegrafía y el dictador era un gran telegrafista, pero ese dato no era muy conocido porque Trujillo no hizo ostentación de ese oficio, cuenta Geraldo Peralta, miembro de la entidad.

Muchos de los integrantes del club tienen equipos instalados en sus vehículos para responder de inmediato ante cualquier emergencia. Desde allí pueden reportar inundaciones, accidentes, personas desaparecidas o situaciones de riesgo a las autoridades correspondientes.

Incluso, algunos miembros colaboran directamente con unidades de rescate y organismos de emergencia.

Uno de ellos es Johnny Roger, radioaficionado y bombero, quien explicó que utiliza radios móviles mientras se desplaza en motocicleta para mantener comunicación constante y reportar incidentes.

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Lleva al cinto dos radios y una antena fija en su motocicleta con los que mantiene comunicación constante con compañero y los organismos de socorro. "Si encuentro un accidente o una situación de emergencia, hacemos el enlace rápidamente con el COE o con el 9-1-1 para agilizar la respuesta", señaló.

Además de servir como apoyo en desastres naturales, los radioaficionados también colaboran en operaciones de búsqueda y rescate de embarcaciones extraviadas.

Schrils explicó que, aunque no pueden interferir comunicaciones oficiales, sí pueden escuchar señales de auxilio y reportarlas a las autoridades competentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/13052026-radio-club-dominicano-8-1f6c1ac3.jpg Típica antena de un radioaficionado. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/13052026-radio-club-dominicano-6-0986d36f.jpg Equipos de comunicación obsoletos que se exhibirán en un museo de Radio Aficionado Dominicano. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/13052026-radio-club-dominicano-10-2f37e13b.jpg Otro equipo de comuncación portatil. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/13052026-radio-club-dominicano-11-3936d459.jpg Hasta en motociletas se utilizan los equipos. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) ‹ >

El servicio a la sociedad

"Nos ha pasado con embarcaciones perdidas que escuchamos la transmisión, ubicamos aproximadamente la zona y notificamos a los organismos de socorro", indicó.

La institución dispone también de sistemas digitales capaces de transmitir datos y correos electrónicos vía radiofrecuencia, una alternativa útil cuando no existe acceso a internet.

Gerardo Peralta, miembro del club, explicó que esa tecnología permite mantener operativa una red nacional de emergencia independiente de las plataformas comerciales de comunicación.

"Nosotros usamos internet como apoyo, pero no dependemos de él. Podemos seguir operando completamente por radio", sostuvo.

Aunque la radioafición es considerada por muchos una práctica antigua, el Radio Club Dominicano asegura que sigue siendo una herramienta vital para la seguridad y la respuesta rápida ante eventos extremos.

En silencio, los radioaficionados dominicanos continúan defendiendo una idea sencilla: cuando todo falla, todavía queda la radio aficionada.