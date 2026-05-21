Seis de cada 10 adolescentes en República Dominicana se sienten inseguros en internet, según Unicef

Con los avances tecnológicos y fácil acceso a internet, los adolescentes suelen conectarse por horas en sus dispositivos celulares. ( FUENTE EXTERNA )

El acceso a internet forma parte de la vida cotidiana de la mayoría de los adolescentes en República Dominicana, pero esa conexión permanente también está acompañada de riesgos y preocupaciones sobre la seguridad en línea.

De acuerdo con datos presentados este jueves por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), seis de cada 10 adolescentes en el país se sienten inseguros en los espacios digitales que utilizan, una percepción que afecta especialmente a las chicas.

La información fue dada a conocer durante una consulta nacional impulsada por Unicef, con apoyo de Safe Online, Ecpat International, Interpol y el Ministerio de Justicia, para analizar las experiencias de violencia y abuso sexual en línea que afectan a niños, niñas y adolescentes.

Según el informe, solo el 37 % de los adolescentes afirma sentirse seguro en internet, mientras que entre las mujeres adolescentes la cifra desciende a apenas un 25 %, lo que evidencia importantes brechas en la experiencia digital.

"El Estado dominicano tiene la responsabilidad de prevenir, investigar y sancionar toda forma de violencia sexual en línea que afecte a niños, niñas y adolescentes", afirmó Antoliano Peralta, ministro de Justicia.

El funcionario explicó que el Ministerio de Justicia tiene un rol central en la prevención de la violencia, incluida la violencia infantil, y señaló que corresponde a esa institución elaborar políticas públicas y propuestas legislativas frente a este fenómeno.

Peralta sostuvo, además, que el Poder Ejecutivo cuenta con iniciativa legislativa para impulsar reformas si fueran necesarias y aseguró que el Ministerio de Justicia trabajará junto a las demás entidades involucradas para enfrentar los riesgos que afectan a menores de edad en el entorno digital.

Una amenaza creciente

Carlos Carrera, representante en el país de Unicef, advirtió que la violencia sexual en línea constituye "una amenaza creciente" que requiere respuestas integrales y coordinadas entre el Estado y la sociedad.

Señaló que el mundo digital plantea desafíos distintos a los del entorno físico, debido a que muchas de las situaciones de abuso y violencia ocurren en espacios difíciles de identificar, controlar o rastrear.

Indicó también que el rápido avance tecnológico abre oportunidades de aprendizaje y acceso al conocimiento, pero también genera nuevas formas de violencia y explotación, lo que obliga a fortalecer tanto la regulación como las capacidades de protección de niños, familias y comunidades.

El representante de Unicef consideró que el desafío no pasa por prohibir el uso de la tecnología, sino por construir mecanismos efectivos de regulación, prevención y educación digital que permitan reducir riesgos y garantizar entornos seguros.

"Sabemos que no es una cuestión de prohibir, sino qué formas de regular pueden darse, pero sabemos que la regulación, aun siendo necesaria, no es suficiente", dijo.

Asimismo, afirmó que la respuesta frente a esta problemática debe ser articulada entre múltiples instituciones, debido a que ninguna entidad puede enfrentar por sí sola un fenómeno tan complejo y cambiante.

Acceso desigual y dependencia del celular

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/whatsapp-image-2026-05-21-at-14248-pm-b9830d64.jpeg Antoliano Peralta y Carlos Carrera. (FUENTE EXTERNA)

El análisis también revela desigualdades en el acceso y uso de internet entre adolescentes dominicanos. Aunque el entorno digital representa oportunidades de aprendizaje y entretenimiento, no todos logran conectarse de forma adecuada ni cuentan con herramientas suficientes para protegerse.

Unicef indicó que la mitad de los adolescentes accede a internet únicamente a través del teléfono celular, una situación que limita sus posibilidades de aprendizaje, creación y participación digital.

La dependencia exclusiva del celular es aún mayor en hogares de menores ingresos: siete de cada 10 adolescentes de familias vulnerables navegan solo desde ese dispositivo, frente a tres de cada 10 en hogares de nivel socioeconómico medio y alto.

El organismo señaló, además, que, aunque los jóvenes son considerados "nativos digitales", muchos reconocen que crecer rodeados de tecnología no significa necesariamente saber identificar riesgos o proteger su privacidad en línea.

Pese a estas dificultades, el 63 % de los adolescentes considera que internet ofrece contenidos positivos para personas de su edad.

Piden fortalecer políticas y legislación

Unicef destacó que, junto al Ministerio de Educación y otros aliados, desarrolla iniciativas como E-mentores y E-pana para promover el uso seguro y responsable de internet entre adolescentes y familias.

Asimismo, recordó que República Dominicana forma parte del programa multinacional "Disrupting Harm" ("Interrumpiendo el daño en línea"), enfocado en enfrentar la explotación y el abuso sexual infantil facilitados por la tecnología.

No obstante, el organismo alertó que la rápida evolución tecnológica, especialmente con el avance de la inteligencia artificial generativa, amplifica los riesgos existentes y crea nuevas formas de violencia, explotación y desinformación que afectan a menores de edad.

En ese sentido, Unicef consideró urgente fortalecer las políticas públicas, actualizar las legislaciones y promover acciones coordinadas que permitan garantizar la protección efectiva de niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales.

La iniciativa reunió a diversas instituciones del Estado vinculadas a la protección de la niñez y la gobernanza digital, entre ellas Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, Instituto Dominicano de Telecomunicaciones, Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación, la Procuraduría General de la República, el Poder Judicial y el Ministerio de Interior y Policía.