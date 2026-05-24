Cleveland Clinic establece Centro de Salud Espacial

Cleveland Clinic ha establecido el Space Health Center (Centro de Salud Espacial) en el Heart, Vascular & Thoracic Institute de Cleveland Clinic, el cual integrará investigación, educación y atención clínica enfocadas en las condiciones cardiovasculares asociadas a los viajes espaciales.

El nuevo centro está liderado por un equipo multidisciplinario de expertos médicos que investigará los efectos de los viajes espaciales en la función y la salud cardiovascular, brindará atención médica cardiovascular a quienes viajen al espacio y educará a profesionales de la salud, estudiantes de medicina y al público sobre los efectos cardiovasculares de estos viajes.

"A medida que los viajes espaciales continúan creciendo rápidamente, surgen nuevos desafíos y riesgos para la salud asociados a la exposición a este entorno extremo", afirmó el doctor Kenneth A. Mayuga, electrofisiólogo cardíaco y director del Space Health Center de Cleveland Clinic.

"Nuestra esperanza es comprender mejor estos desafíos, encontrar formas de abordarlos y orientar y apoyar a quienes viajan al espacio. Luego podremos utilizar el conocimiento obtenido de la investigación espacial para servir mejor a nuestros pacientes aquí en la Tierra".

Como parte del centro, el Dr. Mayuga recibió recientemente una subvención competitiva del Center for the Advancement of Science in Space® (Centro para el Avance de la Ciencia en el Espacio), que dirige el Laboratorio Nacional de la Estación Espacial Internacional (ISS), para colaborar con la Universidad Internacional del Espacio en Francia en un novedoso programa educativo espacial.

La subvención se utilizará para ofrecer un curso educativo de una semana durante este verano en Cleveland Clinic Research y en el Lerner College of Medicine.

"Estamos entusiasmados de colaborar con Cleveland Clinic en sus esfuerzos por involucrar y preparar a la fuerza laboral espacial del futuro", señaló Laurie Provin, directora de vinculación estratégica y programas STEM del ISS National Lab.

"La investigación basada en el espacio puede beneficiar profundamente la salud de los pacientes en la Tierra, y reconocemos a Cleveland Clinic por su esfuerzo en ampliar los límites de la educación y la innovación en medicina espacial".

El proyecto Space Medicine Education for STEM Inspiration (Space MedEd) introducirá a estudiantes de doctorado, estudiantes de medicina e investigadores posdoctorales en la medicina espacial y en carreras relacionadas con el espacio. Los participantes estudiarán la anatomía y fisiología del sistema cardiovascular, los cambios que ocurren con la exposición al espacio y la microgravedad, así como los desafíos que enfrentan los astronautas al regresar a la gravedad terrestre.

El NASA Glenn Research Center en Cleveland ofrecerá conferencias magistrales y también organizará una visita presencial única para seguir inspirando a estos estudiantes.

"En Cleveland Clinic, siempre buscamos maneras de redefinir el futuro de la medicina mediante la investigación y la innovación de vanguardia", afirmó el Dr. Lars Svensson, presidente del Sydell and Arnold Miller Heart, Vascular & Thoracic Institute de Cleveland Clinic. "Este centro colaborativo destacará un área que continúa siendo de interés para científicos, médicos y el público, y nos brindará conocimientos que podrían ayudarnos a avanzar en la atención incluso de los pacientes cardiovasculares más complejos".

Mayuga también mantiene colaboraciones en curso con el NASA Glenn Research Center y la International Space University.

Acerca de Cleveland Clinic

Cleveland Clinic es un centro médico académico multi especialidad sin fines de lucro que integra la atención clínica y hospitalaria con la investigación y la educación. Ha sido pionero en numerosos avances médicos, incluyendo la cirugía de bypass de arteria coronaria y el primer trasplante de rostro en Estados Unidos.

En 2025, se registraron 15.9 millones de atenciones ambulatorias, 343,000 ingresos y observaciones hospitalarias, y 336,000 cirugías y procedimientos en todo el sistema de salud de Cleveland Clinic. Visítanos en clevelandclinic.org. Síguenos en x.com/CleClinicNews. Noticias y recursos disponibles en newsroom.clevelandclinic.org.