Trabajadores de Samsung aprueban cuantioso acuerdo de bonificaciones derivadas del auge de la IA

Yeo Myeong-gu (izq.), jefe del equipo de recursos humanos de la división de soluciones para dispositivos de Samsung Electronics Co., y Choi Seung-ho, jefe del mayor sindicato de Samsung, firman un acuerdo sobre un convenio salarial en la Oficina de Empleo y Trabajo del Distrito de Gyeonggi en Suwon, al sur de Seúl, Corea del Sur, el 20 de mayo de 2026, un día antes de la huelga prevista por el sindicato en el mayor fabricante de chips de memoria del mundo. ( EFE )

Los empleados del gigante surcoreano de los chips Samsung Electronics aprobaron este miércoles un acuerdo que prevé, para miles de ellos, una cuantiosa prima anual vinculada a las ganancias de la inteligencia artificial, lo que podría avivar reivindicaciones de este tipo en todo el sector.

Samsung y su sindicato llegaron a este arreglo de última hora la semana pasada para evitar una huelga general de 18 días. El pacto incluyó un nuevo régimen de elevadas bonificaciones para los empleados de la división de semiconductores.

Los bonos anuales previstos equivaldrán al 10.5 % de la ganancia operativa del departamento, pagados en acciones, combinados con un 1.5 % adicional en efectivo.

Esto garantizará que este año unos 78,000 empleados (de un total de 125,000 en todo el país) reciban en promedio alrededor de 509 millones de wones (338,000 dólares) cada uno, sobre la base de un beneficio operativo esperado por el mercado de 331 billones de wones.

Los salarios básicos se incrementarán, por su parte, en un promedio del 6.2 %.

En una votación electrónica iniciada el viernes pasado y concluida este miércoles, el 73 % de los empleados sindicalizados de todos los sectores que participaron en ella aprobó el acuerdo.

Este plan de bonificaciones está previsto para un período de 10 años y condicionado a ambiciosos objetivos de rendimiento.

"No es exactamente al nivel que queríamos (...) Pero simplemente tenemos que aceptar lo que nos toque", dijo a la AFP un trabajador de chips de 23 años, que solicitó anonimato.

El empleado reconoció que hubo críticas por lo que se considera una bonificación muy generosa, y dijo a propósito que "la gente anda hablando mal sin ni siquiera intentar entender la situación".

La iniciativa se inscribe en un contexto del auge mundial de la IA, que ha impulsado la actividad de Samsung Electronics en el sector de los chips de memoria, esenciales para los centros de datos.

La empresa ha visto cómo su beneficio operativo del primer trimestre se disparó en torno a un 750 % en un año, mientras que su capitalización bursátil superó a principios de mayo el billón de dólares tras una subida de alrededor del 500 % de su acción en un año.

Alza bursátil

La perspectiva de una huelga en el seno del gigante tecnológico había avivado el debate sobre la redistribución de las ganancias de la IA.

También generó alarma sobre su posible impacto económico, ya que Samsung genera el 12.5 % del PIB de Corea del Sur y los chips de memoria representan el 35% de las exportaciones del país asiático.

Prueba del peso del sector ha sido que el otro gigante surcoreano de los chips, SK hynix, proveedor del coloso estadounidense Nvidia, vio cómo sus acciones se dispararon cerca de un 10 % durante las operaciones de este miércoles y superó también el billón de dólares de valor en bolsa.

A mediados de mayo, el secretario de la Presidencia surcoreana, Kim Yong-beom, incluso mencionó un posible "dividendo nacional" derivado de los ingresos de la IA para financiar la renta básica o las pensiones, antes de ser llamado al orden por el gobierno y moderar su postura.

Para los analistas, las importantes bonificaciones anunciadas podrían impedir además que los talentos surcoreanos se vayan a trabajar al extranjero.

Primas

Ya el año pasado, los empleados de SK Hynix recibieron primas más de tres veces superiores a las que se pagaban entonces en Samsung, según el sindicato de esta última compañía.

Esta bonanza eleva enormemente, a los ojos de los surcoreanos, el estatus de los ingenieros de SK Hynix o de Samsung.

Hasta tal punto que recientemente se ha mostrado en las redes sociales una simple chaqueta con el logotipo de SK Hynix como símbolo de éxito, con parodias que la presentan como la llave mágica para entrar en tiendas de lujo u obtener citas románticas.

Pero el caso de Samsung también alimenta las reivindicaciones sindicales en todo el país en diversos sectores, desde la biotecnología hasta la automoción, pasando por la informática y la construcción naval, al exigir que se destine una mayor parte de los beneficios a las primas.

Dentro de la propia Samsung Electronics, el acuerdo consolida las diferencias entre los empleados del departamento de chips, que se beneficiarán de las nuevas primas, y los de otras dependencias —pantallas, teléfonos, electrónica— cuyos beneficios operativos se estancan o retroceden.