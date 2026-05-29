DiDi prevé aumento de hasta un 50 % en la movilidad por el Día de las Madres

La aplicación DiDi anticipa un incremento significativo en la demanda de solicitudes de viaje. ( FUENTE EXTERNA )

El Día de las Madres se ha consolidado como una de las fechas de mayor movilidad y encuentros familiares en República Dominicana. De acuerdo con datos de DiDi, durante esta celebración el año pasado la demanda de solicitudes de viaje incrementó cerca de un 30% frente a la semana anterior, registrando picos de hasta 50% a partir del mediodía.

Ante este escenario de alta demanda, DiDi busca facilitar los traslados hacia reuniones familiares, restaurantes, actividades sociales, centros comerciales y espacios recreativos durante una de las jornadas más activas del año en el Gran Santo Domingo y en Santiago.

DiDi informó que puso a disposición soluciones de intermediación tecnológica con impacto en movilidad para responder a las necesidades de jornadas de alta demanda como el Día de las Madres.

A través de DiDi Express, DiDi Pon Tu Precio y DiDi Moto, los usuarios pasajeros pueden encontrar alternativas para conectarse con usuarios conductores, ajustadas a distintos momentos y necesidades durante la celebración.

Además, algunos usuarios pasajeros podrán acceder a alternativas de ahorro y descuentos disponibles directamente en la app, dependiendo de la actividad y comportamiento de la demanda durante el día.

Cifras del 2025

Datos históricos de la aplicación muestran que, durante la celebración del Día de las Madres el año pasado, algunas de las mayores concentraciones de demanda de solicitudes de viaje en Santiago de los Caballeros se registraron en zonas como el Centro Histórico y la Urbanización Fernando Valerio.

En Santo Domingo, el mayor movimiento se concentró en el Distrito Nacional, especialmente en sectores como Villa Juana y Villa Francisca, durante la celebración de esta fecha en 2025.

"En DiDi sabemos que el Día de las Madres es una de las celebraciones más especiales para las familias dominicanas. Contribuimos para que más dominicanos puedan acercarse a sus seres queridos de manera práctica y segura", afirmó Douglas Quesada, gerente de comunicaciones para DiDi.

Tecnología para la movilidad

Como parte de este acompañamiento, DiDi destaca que el 99.99% de las solicitudes de viaje intermediadas a través de la app finalizan sin incidentes de seguridad reportados. Asimismo, cada solicitud cuenta con funciones de seguridad que pueden activarse desde el primer momento, como compartir los datos de la solicitud de viaje en tiempo real, números anónimos para proteger la información personal y grabación de audio durante la solicitud.