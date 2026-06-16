Diario Libre, entre los medios dominicanos seleccionados para programa de la SIP y Google

Diario Libre figura entre los medios dominicanos seleccionados para participar en el AI Video Lab 2026 (AIVL), una iniciativa impulsada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) con el respaldo de Google News Initiative (GNI), orientada a acelerar la transformación audiovisual de los medios de comunicación mediante el uso estratégico del video y la inteligencia artificial.

Tras un riguroso proceso de selección, que evaluó decenas de postulaciones de alta complejidad técnica, fueron escogidos 41 medios de comunicación de referencia de 11 países de la región: Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Venezuela.

Los medios seleccionados participarán en un programa intensivo de aceleración estructurado en tres etapas: capacitación especializada, consultorías personalizadas y acceso a recursos estratégicos para diseñar e implementar proyectos de transformación audiovisual e innovación digital.

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Objetivos y estructura del AI Video Lab 2026

El programa busca contribuir a la evolución de los lenguajes narrativos digitales y fomentar la adopción ética y eficiente de la inteligencia artificial en los procesos de producción, edición y distribución de video.

"Estamos entusiasmados de celebrar nuestra cuarta colaboración con la SIP para continuar apoyando a los medios de la región en su transformación digital. En esta edición hemos apostado por el video, convencidos de que es el formato con mayor dinamismo y crecimiento actual, ofreciendo una oportunidad estratégica para conectar con nuevas audiencias", señaló Alejandra Brambila, News Partner Manager de Google.

Asimismo, Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP, destacó el impacto de la iniciativa en las redacciones latinoamericanas.

"Este programa ofrece a las redacciones herramientas concretas para fortalecer sus capacidades audiovisuales, ampliar sus audiencias y explorar nuevas oportunidades de crecimiento sostenible. Agradecemos el compromiso de Google News Initiative y el trabajo de Marktube para hacer posible esta iniciativa que contribuirá al desarrollo del periodismo de calidad en América Latina." Carlos Lauría. Director ejecutivo de la SIP. “

El programa no solo tiene como objetivo dotar a las redacciones de capacidades operativas de nivel superior, sino también salvaguardar la integridad del oficio periodístico mediante la integración estratégica de tecnologías emergentes.

El diseño y la ejecución operativa del AI Video Lab 2026 están a cargo de Marktube Group, firma especializada en aceleración digital, que ha desarrollado una currícula que incluye desde el dominio técnico de plataformas de video y nuevas tendencias narrativas hasta la automatización e implementación de soluciones de inteligencia artificial aplicadas a la eficiencia audiovisual.

"El verdadero valor de este programa radica en la combinación de una ejecución rigurosa y el acceso al conocimiento más avanzado disponible en la industria. Nos hemos asegurado de traer a expertos de primer nivel, complementado con una metodología y un seguimiento detallado de cada medio para garantizar que la teoría se traduzca en un impacto real para la prensa en América Latina", destacó Ezequiel Arbusti, CEO de Marktube Group.

Las actividades del AI Video Lab 2026 comenzarán oficialmente esta semana con la puesta en marcha de un plan de trabajo que se extenderá hasta diciembre de este año, cuando serán presentados los proyectos desarrollados por los medios participantes.