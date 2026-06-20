La inteligencia artificial facilitará los viajes personalizados, promete el director de Booking

El uso de la IA facilitará la organización de viajes personalizados, vaticinó Glenn Fogel, director ejecutivo del gigante del turismo en línea Booking. ( MANIFIC.COM )

El uso de la inteligencia artificial facilitará la organización de viajes personalizados, vaticinó Glenn Fogel, director ejecutivo del gigante del turismo en línea Booking, quien se muestra confiado en el futuro de su empresa ante el auge de esa tecnología.

La IA permite "mejorar la forma en que se puede viajar, realizar búsquedas y ser capaz de procesar todas las diferentes combinaciones", destacó el ejecutivo de 63 años durante una entrevista con la AFP el viernes.

Entre vuelos, escalas, programas de fidelidad y alojamientos, "la lista de opciones es infinita", consideró Fogel.

"Ahí es donde la IA puede intervenir y ayudar a reducir las opciones mediante la personalización. Lo que sabemos de ti, lo que creemos que te convendría, cuál es tu presupuesto", explicó en la feria VivaTech, que se lleva a cabo en París hasta el sábado.

Todo esto sin olvidar la capacidad predictiva de esta tecnología para intentar eliminar los imprevistos del viaje.

"La IA es una máquina de predicción. Ya sea un gran modelo de lenguaje que anticipa la siguiente palabra, o en términos de predecir qué tipo de acciones podrían ocurrir en el futuro" consideró el ejecutivo.

Por lo tanto, la IA permitirá "prever qué podría salir mal (...) y poder solucionarlo antes de que realmente suceda", como vuelos cancelados, problemas con las conexiones, entre otros, anticipa el estadounidense.

Para ello, Booking, al igual que su principal competidor, Expedia, ha establecido alianzas con grandes nombres de la tecnología, entre ellos la empresa estadounidense OpenAI, creadora de ChatGPT.

Competencia

Sin embargo, la IA podría cambiar las reglas del juego, al permitir a los clientes prescindir de la interfaz de las plataformas de viajes, a menudo criticadas por las respuestas insuficientes que brindan a los clientes en dificultades y por la falta de transparencia con los hoteles asociados.

En cuanto a los nuevos participantes que desean hacerse con una parte del pastel de este floreciente sector, Fogel destaca la experiencia de su empresa.

Booking generó en 2025 cerca de 700,000 millones de euros (unos 809,725 millones de dólares) de actividad económica en Europa por los viajes reservados en su plataforma, según cifras de la consultora Oxford Economics para la compañía.

"Hay mucha gente que está fundando nuevas empresas que quieren usar la inteligencia artificial y que creen que pueden crear una mejor experiencia de viaje. Nosotros intentamos constantemente hacer lo mismo", aseguró el ejecutivo, sin mostrarse preocupado.

"Siempre bromeo cuando alguien dice: 'Creo que voy a usar a Claude [el agente conversacional de la empresa estadounidense Anthropic] para organizar mi viaje'".

"Yo respondo: 'Si algo sale mal, ¿a quién vas a llamar en Claude? ¿Hay un número de teléfono para eso? No creo'", zanjó.