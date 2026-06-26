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OpenAI lanza su nuevo modelo GPT 5.6, limitado a algunos socios de EE. UU.

El nuevo producto marca el debut de la serie GPT-5.6 de la empresa, que consta de tres nuevos modelos: "Sol", "Terra" y "Luna"

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    OpenAI lanza su nuevo modelo GPT 5.6, limitado a algunos socios de EE. UU.
    OpenAI lanzó una versión preliminar de su último modelo de IA GPT-5.6. (ARCHIVO)

    OpenAI lanzó el viernes una versión preliminar de su último modelo de IA GPT-5.6, inicialmente disponible sólo para "un pequeño grupo de socios" de confianza en Estados Unidos, a petición del gobierno.

    Este lanzamiento se produce dos semanas después de que Washington emitió una directiva que ordenaba a Anthropic -el principal rival de OpenAI- prohibir a ciudadanos extranjeros el acceso a sus potentes modelos Fable 5 y Mythos 5. Alegó para ello razones de seguridad nacional.

    El nuevo producto marca el debut de la serie GPT-5.6 de OpenAI, que consta de tres nuevos modelos: el modelo insignia "Sol";  el gama de media "Terra", y "Luna", una opción rápida y de bajo costo.

    La empresa anunció que Terra costará la mitad que su predecesor, el GPT-5.5, en un esfuerzo por fidelizar a los clientes ante la feroz competencia de Anthropic y Google.

    Capacidades de los nuevos modelos

    OpenAI informó al gobierno estadounidense sobre las capacidades de sus nuevos modelos antes del lanzamiento.

    A petición de las autoridades, la compañía inició una fase de prueba limitada con un grupo selecto de socios de confianza, cuyas identidades han sido comunicadas a los organismos gubernamentales.

    Aunque estos socios tienen su sede en Estados Unidos, OpenAI señaló que los empleados de esas empresas o entidades que se encuentren en el extranjero también tendrán acceso a los nuevos modelos.

    Tanto los modelos Mythos de Anthropic como el GPT-5.6 de OpenAI han suscitado gran preocupación debido a su capacidad para identificar vulnerabilidades de software o código que puedan ser explotadas por piratas informáticos.

    La intervención respecto a Anthropic resultó llamativa, dado que la Casa Blanca había abogado anteriormente por flexibilizar la supervisión de la IA, llegando incluso a intentar impedir que los estados promulgaran sus propias normativas.

    Ante la presión generada por las novedosas capacidades de Mythos, el presidente Donald Trump firmó a principios de mes una orden ejecutiva que establece un sistema de revisión federal voluntaria para evaluar los riesgos de seguridad nacional asociados a los modelos avanzados de IA antes de su lanzamiento.

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