Mientras el consumo digital crece, también cae la credibilidad de las noticias

Jim Egan (Reuters Institute for the Study of Journalism) y Max Hofmann (DW), el 24 de junio de 2026 durante el Global Media Forum 2026 de DW, en la presentación del Digital News Report. ( A. TASCI/DW )

En un contexto en el que las noticias se propagan cada vez más rápido, también crece la desconfianza en las informaciones que consumen a través de distintos medios sociales o plataformas digitales.

El último Digital News Report 2026 del Instituto Reuters y la Universidad de Oxford refleja que la preocupación por la desinformación online ha pasado de un 54 a un 62 % desde 2022 a la fecha, lo que representa el parámetro más alto en la historia de la medición.

A la pregunta: "Al pensar en las noticias en línea, me preocupa qué es real y qué es falso en internet", el 62 % de los entrevistados aseguró estar totalmente de acuerdo o tender a estarlo. En comparación con el año anterior, esto se traduce en un aumento del 4 %.

El segmento poblacional con mayor nivel de escepticismo al respecto es el de mayores de 50 años, seguido de los más jóvenes (de 18 a 24 años). Se podría creer que, por su cercanía generacional con la tecnología, la juventud sería la menos desconfiada de las noticias por internet, pero los datos evidencian lo contrario. Inclusive el año pasado fueron los más preocupados de la encuesta.

De acuerdo al país, la cifra puede ser llegar a ser alarmante: en lugares como Nigeria y Kenia, la desconfianza en noticias online es del 83 y 81 %, respectivamente. Otros países con alta preocupación son: Reino Unido y Australia con un 77 y Portugal con un 76 %.

A esto se suma que el porcentaje de la gente que asegura evitar las noticias "a menudo" ha crecido un 6 % en los últimos tres años.

Las redes sociales son la principal fuente de noticias

Mientras la credibilidad de las noticias en línea aumenta, 2026 es el año en que, por primera vez en la historia, las personas consumen más noticias a través de las redes sociales y plataformas de video que de la televisión y otros medios de comunicación tradicionales.

En el marco del Global Media Forum 2026 de DW, celebrado en la ciudad de Bonn, Alemania, Jim Egan, asociado senior de investigación del Instituto Reuters, explicó que esta es la primera vez desde el fin de la pandemia que las redes sociales y las plataformas de video se posicionan por encima de los demás canales de consumo informativo.

El investigador resaltó que uno de los aspectos más interesantes de este cambio de paradigma es que no ha sido una tendencia sostenida, sino que parece reflejar un alejamiento de otros medios.

"Si observamos la línea correspondiente a las redes sociales y de vídeo, vemos que en realidad no han crecido durante los últimos cinco años. Por tanto, no estamos ante un cambio decisivo hacia estas plataformas; más bien, se trata de un alejamiento de los medios tradicionales, como los informativos de televisión y los sitios web o aplicaciones de noticias", manifestó.

Aunque el aumento en el consumo se replica en todos los grupos etarios analizados, las audiencias más jóvenes desempeñan un papel fundamental en este cambio.

De acuerdo con las estadísticas, en comparación con 2021, la preferencia por informarse a través de redes sociales, plataformas de video y herramientas de inteligencia artificial creció 12 puntos entre los jóvenes de 18 a 24 años.

Asimismo, entre las personas de 25 a 44 años aumentó 13 puntos, lo que representa el mayor crecimiento porcentual. Entre las personas de 45 a 54 años creció 11 puntos, mientras que entre los mayores de 55 años aumentó 7 puntos.

"Lo que quiero destacar es que no solo la gente se está alejando de las noticias de televisión, como pueden ver, en todos los grupos de edad, sino que también se están alejando de estas fuentes directas propias de descubrimiento de noticias, sitios web y aplicaciones de noticias", indicó Egan.

El informe confirma que las audiencias más jóvenes están abandonando los sitios web y las aplicaciones de noticias más rápidamente que las noticias de televisión.

Entre las redes sociales y plataformas de video que más han crecido después de la pandemia destacan TikTok e Instagram, con aumentos del 16 % y 11 %, respectivamente.

Otro de los datos más importantes del reporte es que la credibilidad en las noticias ha caído en 29 países en al menos 3 %.

El uso de chatbots para informarse

De acuerdo con la investigación, el uso de chatbots de inteligencia artificial para informarse ha aumentado tres puntos porcentuales respecto al 7 % registrado en 2025. Para Egan, esto se describe como: "un crecimiento rápido, pero no explosivo".

Las razones de esta preferencia son diversas, pero dos factores parecen encabezar las motivaciones de los usuarios: la rapidez de las respuestas y la posibilidad de profundizar en los temas o formular preguntas de seguimiento.

"Vemos que en Estados Unidos y en varios mercados europeos, el avance es más lento. Sin embargo, hay otros países en el mundo donde la adopción de chatbots de IA avanza con mayor rapidez —duplicándose año tras año— y empieza a convertirse en una vía de acceso importante", agregó.

El especialista consideró que parte de las razones por las que la adopción de chatbots de IA avanza más despacio de lo esperado es que, para muchas personas, actualmente se perciben simplemente como motores de búsqueda algo mejores.

Advirtió que la estadística solo refleja el panorama actual y que la credibilidad de estos sistemas no se mantendrá en estos niveles para siempre.

La desinformación en las elecciones

Aunque el consumo digital es una realidad colosal, la desconfianza de las noticias no es infundada; la circulación de informaciones falsas está presente casi en todos los contextos del mundo y un escenario especialmente vulnerable a la desinformación son las elecciones.

Para dimensionar la situación, en 2024 (el año con mayor cantidad de elecciones en el mundo de forma simultánea), en 56 procesos analizados se registraron narrativas de desinformación en una proporción del 80 %.

En una entrevista especial para Diario Libre, Aldo Sánchez Vera, periodista e integrante del equipo de verificación de DW, explicó que los bulos y las informaciones falsas suelen circular con una intención específica y son utilizados por distintos actores para influir en la opinión pública.

Según explicó, las herramientas tecnológicas para producir desinformación se han sofisticado en los últimos años, lo que facilita la manipulación de narrativas y percepciones ciudadanas.

"Por eso creo que es muy importante que sigamos preparándonos en técnicas y herramientas de verificación para poder también hacer nuestro trabajo y aclarar cosas que lo necesiten", consideró.

En el caso de los procesos comiciales, donde circulan tantos bulos o noticias falsas, la verificación de datos es fundamental para fortalecer la transparencia del ejercicio democrático.

Recomendó a los periodistas mantenerse actualizados de las herramientas y métodos de verificación de noticias y cuáles son también las narrativas que están circulando. En los casos de elecciones, enfatizó la importancia de prepararse previamente con los temas de interés en estos procesos y los que los candidatos o candidatas suelen abordar.

El Digital News Report 2026

Los datos del Digital News Report 2026 fueron recopilados a partir de las respuestas a una encuesta en línea diseñada por el Reuters Institute y realizada por YouGov.

El informe abarca 48 mercados (25 en Europa, 11 en Asia-Pacífico, 8 en América y 4 en África), con un total de 97,520 encuestados y aproximadamente 2,000 por mercado para garantizar la representatividad nacional, excepto en India y el África subsahariana, donde representan a la población de habla inglesa.

Los encuestados participaron en la encuesta durante enero y principios de febrero de 2026.