×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
inconvenientes Altice Dominicana
inconvenientes Altice Dominicana

Altice Dominicana presenta inconvenientes en servicios de recargas móviles

La empresa dijo que sus técnicos se encuentran trabajando para restablecer el servicio

    Expandir imagen
    Altice Dominicana presenta inconvenientes en servicios de recargas móviles
    Servicios de compra de paqueticos y recargas móviles. (FUENTE EXTERNA)

    La empresa proveedora de servicios de telecomunicaciones Altice Dominicana informó en la tarde de este miércoles que presenta inconvenientes en los servicios de compra de paqueticos y recargas móviles.

    De acuerdo a una publicación en redes sociales, la empresa indicó que algunos clientes podrían experimentar intermitencias para la realización de llamadas.

    RELACIONADAS

    "Estamos presentando inconvenientes temporales en la compra de paqueticos, realización de recargas y algunos clientes podrían tener intermitencias en las llamadas", indicó la empresa en un comunicado publicado en la red social Instagram.

    • La empresa precisó que sus equipos técnicos ya se encuentran trabajando para restablecer el servicio, con la mayor brevedad posible.

    Altice expresó que lamenta los inconvenientes ocasionados y agradeció la comprensión y paciencia de los clientes.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.