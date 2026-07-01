Altice Dominicana presenta inconvenientes en servicios de recargas móviles

Servicios de compra de paqueticos y recargas móviles. ( FUENTE EXTERNA )

La empresa proveedora de servicios de telecomunicaciones Altice Dominicana informó en la tarde de este miércoles que presenta inconvenientes en los servicios de compra de paqueticos y recargas móviles.

De acuerdo a una publicación en redes sociales, la empresa indicó que algunos clientes podrían experimentar intermitencias para la realización de llamadas.

"Estamos presentando inconvenientes temporales en la compra de paqueticos, realización de recargas y algunos clientes podrían tener intermitencias en las llamadas", indicó la empresa en un comunicado publicado en la red social Instagram.

La empresa precisó que sus equipos técnicos ya se encuentran trabajando para restablecer el servicio, con la mayor brevedad posible.

Altice expresó que lamenta los inconvenientes ocasionados y agradeció la comprensión y paciencia de los clientes.