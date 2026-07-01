Sigue falla en Altice; compañía dice le afecta una "incidencia técnica"

La empresa de telecomunicaciones Altice Dominicana informó la noche de este miércoles que algunos de los servicios que ofrece presentan fallas debido a una "incidencia técnica".

En su más reciente comunicado, la compañía no detalló cuáles servicios están siendo afectados. Sin embargo, durante la tarde anunció, a través de una publicación en redes sociales, que enfrentaba inconvenientes con los servicios de paqueticos de internet y las recargas móviles.

Altice indicó que sus equipos técnicos trabajan de manera ininterrumpida para identificar las causas de la incidencia y restablecer las operaciones en el menor tiempo posible.

Asimismo, la empresa reconoció que la interrupción parcial podría ocasionar inconvenientes en la comunicación de sus clientes.

"Ofrecemos sinceras disculpas. Continuaremos informando oportunamente sobre la evolución de la situación a medida que contemos con más actualizaciones", expresó la empresa en el comunicado.

Reportan averías

Usuarios de los servicios de la compañía han reportado en redes sociales problemas de conectividad e internet desde las primeras horas de este miércoles.

En la misma publicación en la que Altice informó sobre la incidencia, los clientes comentaron que enfrentan inconvenientes con el internet fijo, la compra de paquetes, las recargas, los servicios del hogar y las llamadas, entre otros.

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