Estás frente a la entrada de una tienda y las puertas se abren automáticamente. Sientes el viento frío del aire acondicionado, alivio ante el sofocante calor.

Escuchas una voz que te dice: "Hola, soy tu amiga y estoy aquí para ayudarte". Cuando observas, se trata de un robot de algunos cuatro pies, que tiene una pantalla delante donde se presentan múltiples anuncios publicitarios, y arriba tiene dos "ojos" que te observan como si se esperara que le des la orden para proceder.

No, no es un escenario de China, Japón, Corea o alguna otra potencia tecnológica. Se trata de un episodio habitual que cualquier capitaleño puede experimentar con el robot KettyBot a la hora de hacer compras en Sirena Multicentro Churchill y en otras sucursales de esta cadena, y en la plaza Sambil.

El KettyBot, fabricado por Pudu Robotics, es un robot inteligente de servicio y publicidad diseñado para restaurantes, tiendas minoristas y espacios concurridos. Combina entrega autónoma de alimentos o suministros con una pantalla publicitaria interactiva.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/25062026-robot-one-origyn-dare-collado23-b2444f25.jpg KettyBot mientras era utilizado por uno de sus clientes (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

Detrás de la iniciativa, implementada desde hace un año, está Rómulo Pérez, un ingeniero en mecatrónica que años atrás desarrolló una solución autónoma para combatir el sargazo, y que ahora impulsa la implementación de robots con inteligencia artificial (IA) en comercios del país a través de su empresa One Origyn.

"Las soluciones innovadoras no solo integran el mundo físico y digital para transformar la interacción entre marcas y consumidores, sino que también son una apuesta segura frente al comercio del futuro", expresa Pérez al referirse a su emprendimiento, a través del cual es distribuidor oficial de PUDU Robotics, empresa global especializada en robots de servicio, entrega, limpieza y automatización, lo cual permite colocar tecnología de clase mundial en el país adaptada a las necesidades del mercado local.

Rómulo Pérez agregó que estos robots están siendo implementados en el país desde hace 1 año.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/25062026-robot-one-origyn-dare-collado16-2dfd5aed.jpg Rómulo Pérez dueño de One Origyn (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/25062026-robot-one-origyn-dare-collado11-8cadcf88.jpg Rómulo Pérez dueño de One Origyn (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/25062026-robot-one-origyn-dare-collado14-4fb4d9a5.jpg Rómulo Pérez dueño de One Origyn (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) ‹ >

"Los robots están disponibles para venta y renta. Pero con algunos clientes tenemos acuerdos comerciales", afirmó Pérez.

La robótica para servir, no sustituir

El joven empresario explica que el objetivo del robot KettyBot es simplificar la vida de las personas, especialmente de la tercera edad, que en ocasiones tienen dificultades a la hora de hacer compras.

"Hemos detectado que muchos de los clientes que vienen a la tienda andan buscando productos, normalmente personas de la tercera edad, y lo que buscábamos en One Origin es que la robótica sirva y que tenga lugar en el día a día del dominicano", afirma Pérez.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/25062026-robot-one-origyn-dare-collado20-b791628a.jpg KettyBot mientras trabaja (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/25062026-robot-one-origyn-dare-collado3-32451570.jpg KettyBot mientras trabaja (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/25062026-robot-one-origyn-dare-collado17-68b86ac2.jpg KettyBot mientras trabaja (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/25062026-robot-one-origyn-dare-collado6-7005d41d.jpg KettyBot mientras trabaja (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) ‹ >

A través de una pantalla táctil, los clientes seleccionan la categoría del producto que buscan y el robot los guía hasta la ubicación exacta dentro del supermercado. El equipo no permanece fijo en la entrada, sino que recorre continuamente los pasillos para estar disponible en cualquier área de la tienda.

Otras funciones del robot

Aparte de su trabajo como guía de clientes, KettyBot también puede ser un medio publicitario para diversas marcas. La gran pantalla que tiene adelante permite que se promocionen todo tipo de productos.

"En pantalla puedes poner videos, imágenes, frases personalizadas, porque luego emite esos mensajes, y también puedes tener acceso a diferentes páginas web, digamos para una gamificación en específico. Realmente hay muchas funciones más allá de ser guía dentro del súper", explica el emprendedor.

La máquina también puede ser utilizada como mesero de restaurantes, como recepcionista en un edificio y también puede servir para gestión de turnos.

RD y sus pasos tecnológicos

Pérez, un joven dominicano de 27 años, fue ganador en el 2023 de diferentes competencias de robótica y emprendimiento, entre ellas el First Robotic Competition Tallahassee con Team FORCE 4707, la Feria de Innovación y Emprendimiento (Proindustria), Innova Monte de Piedad y la Competencia de Innovación y Emprendimiento del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).

Su trayectoria también ha sido reconocida por el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia).

Su experiencia en el área de la robótica sembró en él el deseo de aportar a la creación de una cultura dominicana que integre esos avances tecnológicos a la vida cotidiana local. Su deseo es que sus compatriotas no tengan que salir del país para ver ese tipo de innovaciones.

A su juicio el país está dando los pasos correctos para avanzar hacia la integración de la tecnología a su diario vivir. "Se está haciendo el trabajo adecuado, obviamente de forma gradual, porque no puede haber un cambio brusco", dice.

Exhorta a los jóvenes a que trabajen, implementen sus ideas y se esfuercen para poder lograrlas.