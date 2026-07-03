Altice aún presenta fallas en su red de internet HFC, informa Indotel

Una avería técnica interrumpió la funcionalidad de los servicios ofrecidos por Altice. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto de Telecomunicaciones (Indotel) confirmó este viernes que uno de los servicios ofrecidos por la empresa Altice Dominicana aún presenta intermitencias, situación que continúa afectando a miles de usuarios.

Se trata del sistema de internet HFC, una red de banda ancha que combina fibra óptica y cable coaxial. Según informó a Diario Libre el director ejecutivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, el servicio será restablecido a partir de la 1:00 de la tarde.

No obstante, el funcionario reiteró que los servicios de telefonía e internet móvil, así como los de fibra óptica ya funcionan con normalidad, luego de permanecer afectados durante dos días debido a una avería técnica.

Compensación para los usuarios

Ante las quejas de los clientes de la compañía de telecomunicaciones, Guido Gómez Mazara señaló que están evaluando alternativas para compensar a las personas afectadas.

El titular del Indotel afirmó que, en este tipo de situaciones, siempre se procura establecer mecanismos para resarcir a los usuarios perjudicados.