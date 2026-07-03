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Altice aún presenta fallas en su red de internet HFC, informa Indotel

Los servicios de telefonía e internet móvil, así como los de fibra óptica ya funcionan con normalidad

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    Altice aún presenta fallas en su red de internet HFC, informa Indotel
    Una avería técnica interrumpió la funcionalidad de los servicios ofrecidos por Altice. (FUENTE EXTERNA)

    El Instituto de Telecomunicaciones (Indotel) confirmó este viernes que uno de los servicios ofrecidos por la empresa Altice Dominicana aún presenta intermitencias, situación que continúa afectando a miles de usuarios.

    Se trata del sistema de internet HFC, una red de banda ancha que combina fibra óptica y cable coaxial. Según informó a Diario Libre el director ejecutivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, el servicio será restablecido a partir de la 1:00 de la tarde.

    • No obstante, el funcionario reiteró que los servicios de telefonía e internet móvil, así como los de fibra óptica ya funcionan con normalidad, luego de permanecer afectados durante dos días debido a una avería técnica.

    Compensación para los usuarios

    Ante las quejas de los clientes de la compañía de telecomunicaciones, Guido Gómez Mazara señaló que están evaluando alternativas para compensar a las personas afectadas.

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    El titular del Indotel afirmó que, en este tipo de situaciones, siempre se procura establecer mecanismos para resarcir a los usuarios perjudicados.

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