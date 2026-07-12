DiDi fortalece la seguridad de sus viajes con la llegada del Código PIN a República Dominicana

DiDi suma una nueva capa de seguridad con el lanzamiento del Código PIN en el país. ( FUENTE EXTERNA )

Como parte del compromiso de DiDi con el desarrollo de funciones de seguridad disponibles para sus usuarios, la aplicación incorpora Código PIN, una función que genera un código numérico único y aleatorio para verificar que el usuario pasajero y el usuario conductor coinciden correctamente antes de iniciar una solicitud de viaje, reduciendo el riesgo de abordar un vehículo equivocado.

De acuerdo con datos de la aplicación, durante los fines de semana de la temporada de verano en 2025 la actividad en la app creció un 7,3 % frente al resto de los fines de semana del año.

En ese periodo, zonas como Piantini, Naco, la Zona Colonial, el Malecón y Parque Iberoamérica concentraron una mayor actividad, reflejando cómo los dominicanos se movilizan hacia espacios de recreación, gastronomía y entretenimiento.

Sobre esta nueva función, Douglas Quesada, gerente senior de Comunicaciones para DiDi, señala: "En DiDi trabajamos de manera continua para fortalecer las soluciones tecnológicas disponibles en la aplicación y acompañar la experiencia de los usuarios.

La incorporación del Código PIN responde a ese compromiso, al añadir un mecanismo de verificación que fortalece las funciones de seguridad desde el inicio de la solicitud de viaje y contribuye a seguir promoviendo una conexión entre oferta y demanda respaldada por soluciones tecnológicas de seguridad innovadoras y confiables".

Tecnología al servicio de los usuarios

La función del Código PIN se suma al ecosistema de funciones de seguridad disponibles en la aplicación, orientadas a acompañar a usuarios pasajeros y usuarios conductores antes, durante y después de cada solicitud de viaje, detalla una nota de prensa.

Estas incluyen la posibilidad de compartir el recorrido en tiempo real con contactos de confianza, la protección de información personal mediante números telefónicos anónimos y la grabación de audio durante las solicitudes.

Esta última función, disponible para usuarios pasajeros y usuarios conductores, permite registrar el audio de una solicitud de viaje de forma manual o automática para facilitar la documentación de incidentes y apoyar los procesos de investigación cuando sea necesario.

Puede activarse desde el Centro de Seguridad de la aplicación y las grabaciones se almacenan de forma encriptada, por lo que solo pueden utilizarse en caso de que se reporte un incidente, de acuerdo a los estándares de protección de datos de la plataforma.

En conjunto, estas funciones de seguridad buscan acompañar la experiencia antes de iniciar una solicitud de viaje, durante y hasta su finalización, incorporando distintas capas de verificación, protección y asistencia.

Actualmente, el 99.99% de las solicitudes de viaje intermediadas a través de la aplicación finalizan sin incidentes de seguridad reportados, reflejando cómo la tecnología puede acompañar a usuarios pasajeros y usuarios conductores para brindar una experiencia al conectarse con mayor confianza y tranquilidad.

DiDi es una aplicación de soluciones tecnológicas con impacto en la movilidad, disponible en América Latina, Asia-Pacífico, África y otros mercados globales.