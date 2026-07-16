El iPhone 18 Pro Max podría estrenar una batería récord, pero será más pesado

El iPhone 17 Pro Max tendría una batería menor frente a la capacidad que se atribuye al futuro iPhone 18 Pro Max. ( FUENTE EXTERNA )

El dato más novedoso sobre el supuesto iPhone 18 Pro Max no está relacionado con sus cámaras ni con un rediseño radical. Las últimas filtraciones apuntan a que Apple estaría preparando la batería de mayor capacidad instalada hasta ahora en un iPhone, una mejora que también tendría un costo: el teléfono sería más grueso y pesado.

Registros atribuidos a una base de datos regulatoria china señalan que la versión estadounidense, sin bandeja para tarjeta SIM física, incorporaría una batería de 5,567 mAh. El modelo destinado a China, donde debe conservarse la ranura para la SIM, tendría una capacidad de 5,391 mAh (miliamperios-hora).

Las cifras representan una actualización frente a una filtración anterior, que hablaba de 5,425 mAh para la versión con eSIM y 5,235 mAh para el dispositivo con bandeja física. La existencia de números diferentes obliga a mantener cautela, pero ambas versiones coinciden en el punto central: Apple aumentaría considerablemente el tamaño de la batería.

Casi un 10 % más de batería

De confirmarse los 5,567 mAh, el iPhone 18 Pro Max tendría una batería casi 10 % mayor que la reportada para el iPhone 17 Pro Max vendido en Estados Unidos, cuya capacidad es de 5,088 mAh. El incremento sería mucho más significativo que el previsto para el iPhone 18 Pro convencional, que pasaría a 4,288 mAh, menos de un 1 % por encima de su antecesor.

Esto convertiría la autonomía en una de las principales diferencias entre ambos modelos Pro. Otras características importantes, como la cámara principal de 48 megapíxeles con apertura variable, llegarían tanto al Pro como al Pro Max, según las versiones difundidas hasta el momento.

La apertura variable permitiría controlar físicamente la cantidad de luz que llega al sensor y ofrecería mayor libertad para manejar la exposición y la profundidad de campo. Sin embargo, esta mejora no sería exclusiva del teléfono más grande.

Más batería significa más peso

El aumento de capacidad tendría consecuencias visibles. El filtrador Ice Universe afirmó que el iPhone 18 Pro Max alcanzaría los 240 gramos de peso y aproximadamente nueve milímetros de grosor.

La cifra lo colocaría al nivel de los iPhone 13 Pro Max y 14 Pro Max, que también pesaban 240 gramos, y siete gramos por encima de los 233 gramos del iPhone 17 Pro Max.

No sería estrictamente el iPhone más pesado de la historia, pero sí marcaría un retroceso frente a los esfuerzos recientes de Apple por reducir el peso de sus modelos más grandes.

La aparente decisión plantea un intercambio claro: un teléfono menos cómodo de sostener a cambio de más horas de uso. Apple estaría apostando a que los consumidores del modelo Pro Max valoran más la batería y el rendimiento sostenido que unos gramos menos.