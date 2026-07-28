Los nuevos modelos Samsung Galaxy Z Fold8 llegan a RD el 10 de agosto

Samsung Galaxy Z Fold 8 y Flip 8 son plegables. ( FUENTE EXTERNA )

La compañía presentó el Galaxy Z Fold8 Ultra, el Galaxy Z Fold8 y el Galaxy Z Flip8. Los equipos incorporan herramientas capaces de organizar documentos, editar videos, gestionar agendas y buscar reservas.

Samsung presentó su octava generación de teléfonos plegables, una línea integrada por tres modelos que busca separar con mayor claridad a los usuarios interesados en productividad, consumo multimedia y creación de contenido.

Los Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Flip8 fueron revelados durante el evento Galaxy Unpacked celebrado en Londres y ya aparecen en la tienda oficial de la compañía para República Dominicana.

El Galaxy Z Fold8 Ultra de 512 gigabytes tiene un precio regular de RD$199,995, aunque figura temporalmente rebajado a RD$181,099. El Galaxy Z Fold8 de igual capacidad cuesta RD$182,995, con una oferta de RD$163,999, mientras que el Galaxy Z Flip8 se comercializa regularmente por RD$124,995 y se ofrece por RD$111,599.

Los precios incluyen impuestos y las primeras entregas en República Dominicana están anunciadas para el 10 de agosto, según la tienda de Samsung.

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Samsung estrena su primer Fold "Ultra"

La principal novedad de la familia es el Galaxy Z Fold8 Ultra, el primer plegable de Samsung que adopta la denominación "Ultra", utilizada por la compañía para identificar sus dispositivos de mayores prestaciones y precio.

El equipo cuenta con una pantalla plegable Dynamic AMOLED 2X de ocho pulgadas, una pantalla externa de 6.5 pulgadas, una frecuencia de actualización de hasta 120 hercios y una cámara principal de 200 megapíxeles.

Cuando está abierto tiene un grosor de 4.1 milímetros y, al cerrarse, alcanza los 8.9 milímetros. Pesa 215 gramos e incorpora una batería de 5,000 miliamperios-hora, con una autonomía estimada por Samsung de hasta 27 horas de reproducción de video.

También incluye cámaras traseras adicionales de 50 y 10 megapíxeles, zoom óptico de tres aumentos, grabación de video en resolución 8K y opciones de almacenamiento de hasta un terabyte.

El dispositivo utiliza el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy, desarrollado en colaboración con Qualcomm y adaptado para ejecutar funciones de inteligencia artificial directamente en el teléfono. El mismo chip equipa al Fold8 y, en mercados seleccionados, al Flip8.

Una inteligencia artificial que propone acciones

Samsung colocó la denominada inteligencia artificial agéntica en el centro de su nueva familia de plegables.

A diferencia de los asistentes que únicamente responden preguntas, este tipo de sistema intenta interpretar el contexto del usuario, proponer acciones y completar varios pasos dentro de diferentes aplicaciones.

Una herramienta denominada Now Nudge puede, por ejemplo, detectar que en una conversación se plantearon planes para una cena, sugerir que sean añadidos al calendario y abrir simultáneamente las aplicaciones necesarias.

Inteligencia artificial

Gemini Notebook permite cargar documentos en PDF, grabaciones de reuniones o presentaciones para producir resúmenes, videos, diapositivas, pódcast o cuestionarios a partir del mismo material.

Samsung también asegura que el asistente puede recibir la fotografía de un lugar —como la Torre Eiffel—, buscar hoteles cercanos según las condiciones indicadas y mostrar las opciones mientras el usuario continúa trabajando en otras aplicaciones.

La empresa precisa que las decisiones que impliquen confirmación deben ser aprobadas por el propietario del dispositivo antes de ejecutarse. Las funciones se apoyan en Galaxy AI, Gemini y los sistemas de seguridad Knox de Samsung.

Un Fold8 más pequeño y orientado al contenido

Aunque comparte nombre con el Ultra, el Galaxy Z Fold8 no es simplemente una versión con menos capacidad. Samsung modificó su forma para ofrecer un equipo más ancho y compacto, pensado principalmente para videos, lectura, navegación y videojuegos.

Su pantalla interna utiliza una proporción de 4:3 cuando el dispositivo se encuentra en posición horizontal y de 3:4 al girarlo. La pantalla exterior presenta una relación de 10:16, más cercana a la de un teléfono convencional.

Pesa 201 gramos, lo que lo convierte en el Fold más ligero producido por Samsung, y está equipado con una batería de 4,800 miliamperios-hora. La compañía estima que puede reproducir video durante más de 26 horas.

Entre sus herramientas incorpora My FanCam, una función que selecciona a una persona dentro de un video y reajusta automáticamente el encuadre para mantenerla en el centro de la grabación.

Esta función está pensada para conciertos, actividades deportivas y videos destinados a redes sociales, aunque el resultado depende de la capacidad del sistema para reconocer y seguir correctamente al sujeto.

El Flip8 busca funcionar sin abrirse

El Galaxy Z Flip8 conserva el diseño plegable tipo concha, pero amplía las funciones disponibles desde su pantalla externa.

El equipo pesa 180 gramos, mide 6.1 milímetros de grosor cuando está abierto e incorpora una batería de 4,300 miliamperios-hora. Samsung asegura que puede alcanzar hasta 31 horas de reproducción de video.

Desde la denominada FlexWindow, el usuario puede revisar fotografías, responder mensajes, consultar el clima, observar movimientos bursátiles, revisar tipos de cambio y acceder a información de su calendario sin desplegar el teléfono.

El dispositivo también incorpora grabación dual, que utiliza simultáneamente las cámaras para registrar al creador y a la persona ubicada frente al teléfono. La pantalla exterior sirve como monitor para que ambos puedan comprobar el encuadre.

Otra función, llamada Camcorder Grip, permite sostener el equipo como una videocámara y emplear el plegado del teléfono para estabilizar las grabaciones realizadas con una sola mano.

Plegables más caros en un mercado que se contrae

La nueva línea llega en un momento complejo para la industria de teléfonos inteligentes.

En Estados Unidos, Samsung aumentó en US$100 el precio inicial del Galaxy Z Fold8 Ultra y del Flip8 frente a sus antecesores. El Ultra comienza en US$2,099 y el Flip8 en US$1,199, mientras la empresa intenta mantener sus márgenes ante el encarecimiento de los componentes.

La firma IDC proyecta que el mercado mundial de teléfonos inteligentes podría contraerse alrededor de un 14 % durante el siguiente período, afectado parcialmente por la escasez y el incremento de los precios de los chips de memoria.

La estrategia de Samsung consiste, por tanto, en dividir su oferta plegable en tres segmentos y justificar los elevados precios mediante dispositivos más ligeros, cámaras mejoradas y una inteligencia artificial capaz de intervenir en tareas cotidianas.

Sin embargo, la verdadera prueba llegará cuando los equipos sean utilizados fuera de las demostraciones controladas: el valor de la IA agéntica dependerá de su precisión, de las aplicaciones compatibles y del grado de acceso que los usuarios estén dispuestos a concederle sobre sus mensajes, archivos, calendarios y datos personales.

La disponibilidad general internacional está prevista a partir del 7 de agosto, mientras que la tienda dominicana anuncia entregas desde el día 10.