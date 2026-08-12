Estas son las nuevas reglas de YouTube para monetizar

Fotografía que muestra una persona accediendo a la plataforma de Youtube. ( ARCHIVO )

YouTube cambiará las condiciones de su Programa de Socios a partir del 1 de febrero de 2027, con nuevos requisitos para que los creadores puedan acceder al reparto de ingresos procedentes de anuncios y suscripciones Premium. La compañía anunció ayer las modificaciones en su blog oficial, en los que presenta los primeros cambios significativos del programa desde 2018.

Según explica YouTube, los nuevos creadores que quieran acceder al reparto de ingresos por publicidad y YouTube Premium deberán acumular 8,000 horas de visualización cualificadas durante los últimos 365 días o 20 millones de visualizaciones cualificadas de shorts en los últimos 90 días.

La compañía señala que estos nuevos umbrales no afectarán a los creadores que ya forman parte del Programa de Socios. Asimismo, los requisitos de acceso a las herramientas de financiación de los fans y a las funciones de shopping permanecerán sin cambios.

Monetización de shorts

YouTube también modificará el sistema de reparto de ingresos de los videos cortos. Desde el 1 de febrero de 2027, los creadores deberán alcanzar 10 millones de visualizaciones cualificadas de shorts en un periodo de 90 días para poder participar en el reparto de ingresos procedentes de anuncios y suscripciones en este formato.

Los canales que no alcancen esa cifra seguirán formando parte del Programa de Socios y podrán continuar generando ingresos con sus videos de formato largo. El reparto de ingresos de shorts se reactivará automáticamente cuando vuelvan a superar el umbral de 10 millones de visualizaciones, agrega el documento.

Expansión de Premium Lite

La plataforma también anunció nuevos programas de incentivos destinados a los canales que se encuentren por debajo de ese umbral. YouTube prevé ofrecer nuevas vías de ingresos vinculadas a hitos concretos, como bonificaciones relacionadas con YouTube Shopping, incentivos para acuerdos con marcas y recompensas por impulsar nuevas tendencias en la plataforma. La compañía ha indicado que ofrecerá más detalles próximamente.

Otra de las novedades anunciadas es la expansión de Premium Lite a todos los países en los que actualmente está disponible YouTube Premium. La suscripción permite disfrutar de la mayoría de los contenidos sin interrupciones publicitarias y ofrece reproducción sin conexión y en segundo plano.

YouTube dijo que los creadores reciben ingresos procedentes de estas suscripciones a través de fondos específicos. En el caso de Premium, se destina a ese fondo el 30 % de los ingresos netos de la suscripción, mientras que en Premium Lite el porcentaje es del 60 %.

Posteriormente, el reparto entre los creadores se realiza en función del tiempo de reproducción y las visualizaciones de los miembros, con una participación del 55 % para los videos de formato largo y del 45 % para shorts.

La compañía asegura que espera pagar a los creadores más dinero en 2027 que en 2026 y señala que las modificaciones buscan adaptar el Programa de Socios al crecimiento de la plataforma y establecer nuevas vías para recompensar a los creadores activos.

Los nuevos términos podrán revisarse y aceptarse desde YouTube Studio y entrarán en vigor el 1 de febrero de 2027.