La UE dice esperar que, tras acuerdo en EE.UU., Meta proteja "también a nuestros niños"

El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, en el momento en el que anunció el nuevo nombre de la compañía, Meta, durante un evento virtual el jueves 28 de octubre de 2021. ( ARCHIVO/AP )

La UE espera que Meta actúe sobre las características adictivas de sus plataformas en Europa, después de que el gigante tecnológico aceptara imponer limitaciones al uso de Facebook e Instagram entre adolescentes en algunos estados de Estados Unidos.

La Comisión Europea (brazo ejecutivo de la UE) concluyó el mes pasado que Meta incumplió la Ley de Servicios Digitales (DSA), una de varias normas adoptadas para regular dentro del bloque a las grandes empresas tecnológicas.

La UE ordenó a Meta proponer formas de hacer sus plataformas más seguras para los menores de edad.

Un vocero de la Comisión, Thomas Regnier, dijo que la UE mantuvo nuevos "intercambios" con la empresa desde el acuerdo histórico alcanzado en Estados Unidos.

"Meta sabe lo que esperamos de ellos. Ahora le corresponde a la empresa ofrecer estos compromisos en la Unión Europea para proteger también a nuestros niños", destacó.

La queja alcanza a TikTok

La UE señala riesgos para los menores de edad vinculados a funciones de Facebook e Instagram, entre ellas el deslizamiento infinito de páginas, los contenidos altamente personalizados y la reproducción automática de videos.

En febrero lanzó una advertencia similar a TikTok.

Meta ya anunció que discrepa de las conclusiones de la UE pero que participará de forma "constructiva" en el asunto.

Si Meta no logra responder adecuadamente a las preocupaciones, la UE puede imponerle una multa de hasta 6% de la facturación anual mundial total de la empresa.

El acuerdo en Estados Unidos determina que Meta pague a una coalición de estados hasta 16.700 millones de dólares y que implemente limitaciones al uso de Facebook e Instagram por parte de adolescentes.

La empresa aceptó una larga lista de nuevas salvaguardias para los jóvenes, entre ellas un bloqueo automático durante la noche y un límite de dos horas de uso diario acumulado en el conjunto de las aplicaciones de Meta.