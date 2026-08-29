¿Podría Meta verse obligada a aplicar en Europa las restricciones acordadas en EE. UU.?

Fotografía de archivo del 4 de diciembre de 2024 que muestra a una persona sosteniendo el antiguo ícono de pulgar hacia arriba de Facebook frente al letrero de Meta en Menlo Park, California (EE. UU.). ( EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO/ARCHIVO )

Meta acaba de asumir compromisos históricos en Estados Unidos para proteger a los usuarios más jóvenes de los efectos adictivos de sus redes sociales, y enfrenta ahora presiones para adoptar medidas similares en Europa.

Jurídicamente, sin embargo, nada obliga en este momento al grupo estadounidense a acceder a esas demandas, pese a la regulación más estricta vigente en la Unión Europea.

¿A qué se comprometió Meta?

La empresa californiana anunció el miércoles que alcanzó un acuerdo con unos cincuenta estados y territorios de Estados Unidos.

Además de un pago de cerca de 18,000 millones de dólares, se comprometió a limitar a dos horas diarias el uso de sus redes sociales Facebook e Instagram para los menores de 18 años, y a bloquear su acceso entre la medianoche y las 6H00. Sólo los padres podrán modificar esos ajustes.

No obstante, el acuerdo se aplicará únicamente a los adolescentes que residen en los estados firmantes y no crea ningún precedente en otros lugares, "ni en ninguna jurisdicción internacional", según se especifica en el texto.

"Jurídicamente, es evidente que no tiene ningún efecto en Europa, pero políticamente sí crea un contexto favorable para que la Comisión Europea intente obtener el máximo de Meta", explica a la AFP Brunessen Bertrand, profesora de Derecho Público en la Universidad de Rennes, en Francia.

¿Qué pide la Unión Europea?

Al día siguiente de este anuncio, la UE reclamó medidas similares.

"Ahora corresponde a la empresa proponer esos compromisos dentro de la Unión Europea para proteger también a nuestros niños aquí", dijo Thomas Regnier, portavoz de la Comisión Europea para asuntos digitales.

El Ejecutivo europeo no ha detallado qué medidas espera exactamente, pero reclama compromisos sin límite temporal, a diferencia del acuerdo alcanzado en Estados Unidos, que tendrá una vigencia de diez años.

Meta está siendo investigada por la Comisión Europea desde mayo de 2024 por sospechas de que no hace lo suficiente para proteger a los menores en internet.

"Aunque los procedimientos sean completamente distintos y los requisitos jurídicos también sean diferentes en los sistemas estadounidense y europeo, el problema de fondo es el mismo: las funcionalidades adictivas", señala Bertrand.

En las conclusiones preliminares publicadas en julio, la Comisión ya exigió al grupo de Mark Zuckerberg modificar las interfaces de Facebook e Instagram, al considerar que fomentan conductas demasiado "adictivas".

Además, indicó que no está satisfecha con los controles parentales integrados en ambas plataformas ni con los mecanismos destinados a limitar el tiempo de pantalla de los adolescentes.

¿Qué prevé la legislación europea?

Por el momento, la Comisión Europea "espera ver qué compromisos puede proponer Meta (...) y posteriormente evaluará si esas medidas son suficientes o no", señala Brunessen Bertrand.

Si son aceptadas, pasarán a ser "jurídicamente obligatorias" para la empresa. En cambio, si se consideran insuficientes, Meta se expone a sanciones de hasta el 6% de su facturación anual mundial.

No obstante, advierte Bertrand, incluso una multa de ese calibre "no permitiría resolver el problema", ya que no obligaría automáticamente a Meta a ajustarse a las exigencias de la Comisión.

¿Y las otras redes sociales?

TikTok, Snap y YouTube fueron mencionadas en el acuerdo alcanzado por Meta y se les llamó a asumir compromisos similares.

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió el jueves que se establezcan normas para proteger a los menores en todas las redes sociales.

"Los gobiernos deben tomar la iniciativa en lugar de esperar a que actúen los tribunales y las empresas", afirmó.

Consultadas por la AFP sobre la posibilidad de adoptar medidas equivalentes en Europa, TikTok y YouTube rechazaron hacer comentarios. Snap no respondió a las solicitudes.