Nueva York prohibirá el uso de IA en las escuelas públicas

Nueva York prohibirá el uso de inteligencia artificial por parte de los alumnos en las escuelas públicas hasta octavo grado, confirmó el miércoles el alcalde, Zohran Mamdani.

La restricción durará un año e impactará a casi 600,000 estudiantes de escuelas públicas.

Docentes y padres se han mostrado contrarios al uso de la IA en las escuelas por temor a que perjudique la salud mental y el desarrollo cognitivo de los niños, así como por su impacto ambiental.

En Estados Unidos, los alumnos de octavo grado suelen tener unos 13 años.

Los "chatbots de compañía" de IA, diseñados para ofrecer apoyo psicológico, estarán prohibidos en todos los grados.

"La industria tecnológica quiere que creamos que la educación infantil impulsada por IA no solo es inevitable, sino necesaria. Pero no lo vemos así", dijo el alcalde Mamdani en un comunicado.

Restricciones y uso

"Los niños necesitan de profesores y de conexiones humanas para aprender y crecer. Necesitan desarrollar habilidades junto con sus compañeros, establecer relaciones con los educadores y enfrentarse por su cuenta a problemas difíciles", agregó.

El uso de la IA solo se permitirá en la escuela secundaria, a partir del noveno grado, indicó a la AFP una fuente cercana al asunto.

Pero incluso en la secundaria, estará restringido a casos específicos, como el aprendizaje sobre la propia tecnología, añadió.

A los docentes se les permitirá utilizar IA para la preparación de las clases y para redactar mensajes.

Además, el departamento de Educación de Nueva York recomienda limitar el tiempo de pantalla en el aula a 45 minutos para los alumnos de sexto a octavo grado y a 30 minutos para los de primaria.

La ciudad de Nueva York conforma el mayor distrito escolar de Estados Unidos, con una matrícula de más de 900,000 alumnos en el ciclo lectivo 2024–2025.