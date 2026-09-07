Huawei y Xiaomi se adelantan a Apple y lanzan nuevos plegables en plena batalla por la gama premium

Huawei presentó el Mate XT2, la nueva generación de su teléfono con dos bisagras y tres secciones de pantalla. ( HUAWEI )

Huawei y Xiaomi escogieron el mismo día para enseñar sus nuevas armas en la batalla de los teléfonos plegables: este lunes ambas compañías chinas presentaron nuevos modelos de alta gama, apenas dos días antes del evento en el que Apple podría estrenar su primer iPhone plegable.

El movimiento coloca a las fabricantes chinas delante de Apple en una categoría pequeña respecto al mercado total de teléfonos inteligentes, pero cada vez más importante para las marcas que buscan vender dispositivos de más de US$1,000 en medio de una contracción de las ventas mundiales.

Huawei presentó el Mate XT2, la nueva generación de su teléfono con dos bisagras y tres secciones de pantalla. Su precio comienza en 19,999 yuanes, unos US$2,980, y llega hasta 24,999 yuanes, alrededor de US$3,725, dependiendo de la memoria y la pantalla escogidas. Las ventas en China comenzarán el 12 de septiembre.

El XT2 puede utilizarse cerrado como un teléfono convencional y, al desplegar sus dos bisagras, alcanzar una pantalla de aproximadamente 10.2 pulgadas, acercándose al tamaño de una tableta. Huawei incorporó además el procesador Kirin 9050 Pro, mejoras de resistencia al agua y, en su versión más costosa, una pantalla con función de privacidad que reduce la visibilidad cuando se observa desde los laterales.

La compañía asegura que el nuevo procesador ofrece un rendimiento 42 % superior al de la generación anterior. Más allá de la especificación técnica, el chip tiene relevancia por las restricciones estadounidenses que desde hace años dificultan a Huawei acceder a algunas de las tecnologías más avanzadas de fabricación de semiconductores.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/07/whatsapp-image-2026-09-07-at-121957-pm-1-b32946a3.jpeg Xiaomi (CON ESTE TELÉFONO, LA EMPRESA INTENTA OCUPAR UN TERRENO MÁS PRÓXIMO AL FORMATO QUE SE ESPERA UTILICE APPLE.)

Xiaomi 18 Fold

Horas después, Xiaomi presentó el Xiaomi 18 Fold, con el que intenta ocupar un terreno más próximo al formato que se espera utilice Apple.

El dispositivo tiene una pantalla exterior de 5.38 pulgadas y otra interior de 7.58 pulgadas. Al abrirlo adopta un diseño ancho, parecido a un pequeño libro o pasaporte. Pesa 219 gramos y tiene un grosor de 10.68 milímetros cuando permanece cerrado.

El precio comienza en 10,999 yuanes —unos US$1,540— y alcanza los 14,999 yuanes, cerca de US$2,100, en sus configuraciones regulares. Xiaomi también comercializará una edición limitada de cerámica por 15,999 yuanes. Las ventas comenzarán el 10 de septiembre en China.

Xiaomi reservó para este dispositivo varias de sus tecnologías más recientes. El 18 Fold utiliza el procesador propio XRing O3, incorpora 6,000 mAh de batería y equipa un sistema de cámaras Leica encabezado por un sensor principal de 200 megapíxeles y un teleobjetivo con zoom óptico de 3.5 aumentos.

La utilización de chips desarrollados por las propias Huawei y Xiaomi también forma parte de una tendencia de las compañías tecnológicas chinas a reducir su dependencia de suministradores extranjeros. Xiaomi, además, incorporó memoria de la fabricante china CXMT.

El objetivo está a dos días de distancia

El momento elegido para los lanzamientos difícilmente es accidental.

Apple celebrará el miércoles 9 de septiembre su evento anual de productos en Apple Park. La compañía ha confirmado la fecha y la hora —10:00 de la mañana del Pacífico—, pero no ha especificado cuáles dispositivos presentará.

Diversas fuentes y analistas esperan que allí aparezca el primer iPhone plegable, después de años en los que Samsung, Huawei, Xiaomi y otros fabricantes desarrollaron esa categoría sin la participación de Apple.

Reuters sitúa su posible precio por encima de los US$2,000. Por ahora, tanto la existencia comercial como el nombre del dispositivo deben considerarse expectativas hasta que Apple haga el anuncio oficial.

Para Huawei, la pelea tiene un escenario especialmente importante: China. Según datos citados por Reuters, Huawei controlaba alrededor del 68 % del mercado chino de plegables durante el segundo trimestre de 2026 y tenía un 22.6 % del mercado general de teléfonos inteligentes, frente al 18.1 % de Apple y el 12.4 % de Xiaomi.