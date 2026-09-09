iPhone 18 Pro: estas son las 9 novedades con las que Apple quiere justificar su precio

Fotografía cedida por Apple que muestra el nuevo teléfono iPhone 18 Pro Max. ( EFE )

Apple presentó este miércoles los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, que llegarán con capacidades de 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB.

En Estados Unidos, el iPhone 18 Pro costará US$1,199, US$1,399, US$1,799 y US$2,399, respectivamente, mientras que el Pro Max tendrá precios de US$1,299, US$1,499, US$1,899 y hasta US$2,499 en su versión de 2 TB.

Los precios corresponden a los equipos adquiridos directamente a Apple sin vincularlos previamente a una operadora.

La compañía confirmó además que ambos modelos estarán disponibles en negro, plata, azul glacial y burdeos, con preventa desde el 12 de septiembre y disponibilidad a partir del día.

Estas son sus principales novedades:

1. Cámara con apertura variable

El iPhone 18 Pro incorpora una cámara principal de 48 megapíxeles con apertura variable.

El sistema permite modificar físicamente la entrada de luz al sensor, una función pensada para mejorar el rendimiento en distintas condiciones y ofrecer mayor control sobre la profundidad de campo.

2. Más controles manuales para fotos y videos

Apple amplió las herramientas dirigidas a usuarios que quieren un mayor control de la cámara.

Ahora será posible ajustar parámetros como la velocidad de obturación, el balance de blancos y la apertura, además de consultar un histograma de exposición.

El teléfono también incorpora nuevas opciones para grabación de video en 4K.

3. Una herramienta para comprobar si una fotografía fue modificada

Apple presentó una función denominada Reference Image, que permite conservar información original captada por el sensor.

La herramienta busca facilitar la comprobación de cambios realizados posteriormente sobre una imagen y está dirigida, entre otros sectores, a fotógrafos y profesionales que necesitan verificar la autenticidad del contenido.

4. Nuevo procesador A20 Pro

Los iPhone 18 Pro estrenan el chip A20 Pro, fabricado con un proceso de 2 nanómetros.

Apple asegura que ofrece mejoras en procesamiento gráfico, inteligencia artificial y eficiencia energética frente a la generación anterior.

5.Nuevo sistema para controlar la temperatura

La compañía rediseñó el sistema interno de refrigeración e incorporó una cámara de vapor de mayor tamaño.

El objetivo es reducir el calentamiento durante tareas exigentes, como videojuegos, edición de video o procesos intensivos de inteligencia artificial.

6. Más autonomía

La batería es otra de las áreas que recibe mejoras.

Apple estima hasta 36 horas de reproducción de video para el iPhone 18 Pro y hasta 45 horas para el Pro Max, dependiendo de la configuración del dispositivo.

También incorpora carga rápida para recuperar una parte importante de la batería en pocos minutos.

7. Dynamic Island más pequeña

Apple mantiene la Dynamic Island, pero reduce su tamaño.

El espacio seguirá concentrando notificaciones y actividades en tiempo real, aunque ocupará una menor proporción de la pantalla.

8. Siri gana funciones de inteligencia artificial

Los nuevos modelos llegarán con iOS 27 y una versión renovada de Siri.

El asistente podrá utilizar información contextual del dispositivo, interpretar elementos que aparecen en pantalla y realizar acciones relacionadas con correos, mensajes, fotografías y otras aplicaciones.

9. Hasta 2 TB de almacenamiento

El iPhone 18 Pro estará disponible con capacidades de 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB.

Apple también ofrecerá varios acabados, entre ellos negro, plata, azul glacial y burdeos.

Los iPhone 18 Pro y Pro Max mantienen buena parte de la línea de diseño de la generación anterior, pero concentran sus principales cambios en la cámara, la batería, el rendimiento y las funciones de inteligencia artificial.