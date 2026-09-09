La verificación profesional de contenidos en redes zozobra en América Latina

Si los usuarios de Facebook e Instagram en América Latina dejan de contar con contenidos verificados profesionalmente, como busca Meta al probar un sistema que recurre a usuarios para hacer este trabajo, expertos aseguran que la calidad del debate público sufrirá en una región que gira hacia la ultraderecha.

Las Notas de la Comunidad de Meta, sistema de moderación colectiva inspirado en el que implementó Elon Musk en X y que comenzó a ser probado este miércoles en 16 países de habla hispana de Latinoamérica, está diseñado para reemplazar las verificaciones realizadas por periodistas independientes. Meta ya hizo este cambio en Estados Unidos el año pasado.

"Dado que Meta sigue dominando el consumo de redes sociales en toda América Latina, sin un programa de verificación las consecuencias pueden ser considerables para que la desinformación se propague con mayor velocidad", evaluó Alejandro Martín del Campo, encargado del Observatorio de Medios del Tecnológico de Monterrey.

Según datos del conglomerado LatamChequea, unas 14 agencias de la región participan del programa de verificación de Meta lanzado a nivel global en 2016, incluida la AFP en más de 26 idiomas.

La firma de Mark Zuckerberg deja así la verificación de hechos en manos de los usuarios más movilizados en redes sociales, que no necesariamente aplicarán "cánones metodológicos y periodísticos que siguen los chequeos", destacó Carlos Rodríguez, docente de la Universidad de la Sabana en Colombia.

Otros expertos consultados por la AFP, como Rafael Rubio, codirector del Observatorio de Desinformación de la Universidad Complutense de Madrid, destacaron que esta decisión puede derivar en un debilitamiento de la calidad de la información y la salud democrática.

Ante niveles crecientes de polarización y campañas coordinadas de desinformación, "sustituir mecanismos profesionales de verificación por sistemas dependientes del consenso entre usuarios de las redes puede degenerar en situaciones preocupantes", insistió Ramón Salaverría, profesor de periodismo en la Universidad de Navarra e investigador principal del Observatorio Iberifier.

Brasil a la espera

Brasil, que celebra elecciones presidenciales en octubre, fue excluido de la lista de 16 países latinoamericanos donde se probarán las Notas de la Comunidad con el fin de reemplazar a la verificación profesional de contenidos.

El gigante sudamericano ha adoptado medidas firmes para regular las redes sociales, lo que lleva a Iván Paganotti, profesor de Periodismo de la Universidad de Sao Paulo (USP) e investigador sobre desinformación, a no esperar que Meta tome necesariamente la misma decisión en el país.

"Brasil tiene una regulación que ha crecido y obligado a las plataformas a desarrollar mecanismos de control y de verificación", precisó al contrastarlo con la ausencia de legislación en el resto de la región.

En 2024, X fue bloqueada durante 40 días en Brasil por decisión del tribunal supremo, hasta que la red acató órdenes judiciales de eliminar cuentas acusadas de desinformación.

En junio pasado, la justicia endureció las regulaciones de las plataformas digitales, en un proceso inédito en América Latina sobre su papel en la propagación de noticias falsas y discursos de odio.

Mientras tanto, la IA

La ampliación del uso de inteligencia artificial generativa ha hecho que cualquier tipo de contenido gane difusión en redes en cuestión de minutos.

Por ello, el hecho de que ahora se pueda contar con "toda una comunidad que ayude a aportar contexto" resulta inicialmente positivo para Marco Benalcázar, director del Laboratorio de Investigación en Inteligencia y Visión Artificial "Alan Turing" de la ecuatoriana Escuela Politécnica Nacional.

Sin embargo, Benalcázar citó estudios que destacan que alrededor del 50 % de los usuarios no está capacitado para detectar a simple vista si un contenido es real, un promedio que irá "disminuyendo a medida que las herramientas de IA generativa progresan".

Martín del Campo coincidió: "Será un reto para la ciudadanía poder discernir entre información generada con IA y hechos reales. Las competencias en alfabetización digital básica son indispensables ahora más que nunca".

La verificación de hechos ha demostrado efectos concretos en controlar la propagación de desinformación y ayuda a los usuarios a identificar narrativas erróneas.

Pero los especialistas esperan que otras plataformas de redes sociales sigan los pasos de Meta hacia un modelo más económico y que les permitan presentarse como neutrales ante críticas sobre la libertad de expresión que provienen de la extrema derecha.

El hecho de que Meta y X se alejen de la verificación "sin recibir una oposición de los gobiernos, de sus usuarios ni la opinión pública, probablemente anime a otras (plataformas) a hacer lo mismo", sentenció Rubio.