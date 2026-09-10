Gobierno se propone capacitar a un millón de personas en inteligencia artificial con RD Inteligente

De izquierda a derecha: Jimmy Rosario, director ejecutivo del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), Luis Abinader, presidente de la República, José Ignacio Paliza, Ministro de la Presidencia y Rafael Santos Badía, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt). ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO )

El Gobierno dominicano se propone capacitar a un millón de personas en el uso de la inteligencia artificial a través de RD Inteligente, un plan de alfabetización tecnológica lanzado este jueves por el presidente Luis Abinader en el salón Las Cariátides del Palacio Nacional. La herramienta ya está en funcionamiento.

La iniciativa busca ampliar el acceso al conocimiento sobre inteligencia artificial y preparar a la población para utilizar estas herramientas en el trabajo, los estudios, los negocios y otras actividades productivas.

Durante el lanzamiento, Abinader afirmó que la alfabetización en la actualidad también implica aprender a comprender y utilizar las nuevas tecnologías, especialmente ante el rápido avance de la inteligencia artificial.

"No queremos convertir a un millón de dominicanos en programadores. Queremos que un millón de dominicanos sean mejores en aquello que ya saben hacer", expresó el mandatario.

Según explicó, RD Inteligente establecerá rutas de aprendizaje que abarcarán desde la alfabetización básica hasta el uso de la inteligencia artificial para incrementar la productividad.

Quienes deseen profundizar sus conocimientos podrán especializarse en áreas como automatización, manejo de datos y programación.

Abinader sostuvo que el objetivo no se limita a entregar certificados, sino a promover una cultura de aprendizaje permanente que permita que los conocimientos adquiridos se traduzcan en oportunidades de empleo, mejores salarios y fortalecimiento de los negocios.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/10/whatsapp-image-2026-09-10-at-71317-pm-1-f72f09b7.jpeg Todos los presentes en el lanzamiento del programa "RD Inteligente" para capacitar a un millón de dominicanos en inteligencia artificial de manera gratuita. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/10/whatsapp-image-2026-09-10-at-71319-pm-a5991b91.jpeg José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/10/whatsapp-image-2026-09-10-at-71303-pm-f5a504a5.jpeg Luis Abinader, presidente de la República. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/10/whatsapp-image-2026-09-10-at-71316-pm-22fd4ea9.jpeg El director ejecutivo del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), Jimmy Rosario. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/10/whatsapp-image-2026-09-10-at-71317-pm-f8c914af.jpeg Presentes en el lanzamiento del programa. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) ‹ >

Formación gratuita y desde cualquier dispositivo

El director ejecutivo del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), Jimmy Rosario, explicó que la formación será gratuita, accesible y dirigida a jóvenes y adultos, independientemente de su nivel de conocimientos tecnológicos.

También estará disponible para personas con discapacidad.

El primer nivel tendrá una duración de 10 horas y los interesados podrán registrarse utilizando su cédula y correo electrónico.

La capacitación podrá realizarse desde teléfonos celulares, computadoras, laptops u otros dispositivos con conexión a internet.

Rosario detalló que el programa contará con tres niveles. El primero estará enfocado en alfabetización en inteligencia artificial; el segundo incluirá aplicaciones adaptadas a distintas áreas profesionales, con 28 rutas de formación; y el tercero permitirá avanzar hacia especializaciones y certificaciones apoyadas por empresas tecnológicas.

Además, informó que se realizan acuerdos para llevar conectividad satelital a comunidades donde existen dificultades de acceso a internet y señaló que la iniciativa cuenta con el respaldo de empresas tecnológicas como Microsoft, Cisco y Amazon.

Invitó a cada dominicano a que se inscriba desde hoy en RD inteligente, a través de portal: https://rdinteligente.do/

"Aquí lo más importante es dar el primer paso el futuro no se espera se construye", manifestó el funcionario.

IA para mejorar productividad y servicios públicos

Abinader vinculó el programa con los planes del Gobierno para aumentar la productividad de las empresas y transformar los servicios públicos mediante el uso de nuevas tecnologías.

Aseguró que la inteligencia artificial debe contribuir a crear un Estado "más ágil, más sencillo y sobre todo más cercano", reduciendo las filas, los trámites y el tiempo que los ciudadanos destinan a gestionar servicios públicos.

El mandatario también planteó como meta convertir a la República Dominicana en un hub tecnológico de América Latina y el Caribe, con capacidad no solo para consumir tecnología, sino también para desarrollar soluciones y contar con talento preparado para atraer inversiones.

De su lado, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, afirmó que RD Inteligente procura democratizar el acceso al conocimiento y evitar que la inteligencia artificial se convierta en una nueva fuente de desigualdad.

"Democratizar la inteligencia artificial es, en el fondo, democratizar oportunidades. Nuestro objetivo no es simplemente tener más tecnología, nuestro objetivo es tener más dominicanos preparados para utilizarla", precisó.

Paliza anunció, además, que junto al Ministerio de Administración Pública se trabaja para que la formación en inteligencia artificial forme parte de la evaluación de desempeño institucional de funcionarios y servidores públicos.

En el lanzamiento también estuvieron presentes el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía; representantes de las Fuerzas Armadas y de distintos sectores de la sociedad civil.