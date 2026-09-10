PUCMM fabrica 50 unidades de su primer microchip y prepara una versión con inteligencia artificial

El microchip desarrollado por la Pucmm. ( SUMINISTRADA POR LA PUCMM. )

Veintisiete estudiantes, profesores y egresados y alrededor de un año de trabajo fueron necesarios para llevar una idea concebida en una universidad dominicana hasta convertirla en un microchip físico fabricado en silicio.

La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) presentó este jueves el que identifica como el primer microchip universitario de República Dominicana, en un acto al que asistió el presidente Luis Abinader, quien respaldó la iniciativa y ofreció el apoyo del Gobierno para crear un laboratorio de semiconductores que pueda ser utilizado por distintas universidades.

El microchip fue diseñado y verificado por estudiantes y fabricado posteriormente mediante un proceso industrial internacional.

Su función es servir como una unidad de control para distintos desarrollos tecnológicos que la universidad ya investiga, entre ellos una manta que busca identificar las posiciones en las que un paciente podría desarrollar úlceras por presión o permanecer acostado durante períodos prolongados.

Durante aproximadamente un año, el equipo trabajó en la arquitectura electrónica, la simulación, la verificación y el diseño físico del circuito, hasta generar el archivo final que fue enviado a una fundición internacional para su fabricación.

Del diseño se obtuvieron 50 unidades. Diez fueron encapsuladas, es decir, quedaron empaquetadas y listas para ser utilizadas como un componente electrónico, mientras que otras 40 permanecen directamente sobre el silicio, tal como salen del proceso de fabricación.

Estas unidades permitirán continuar las pruebas y validaciones del diseño y, al mismo tiempo, servirán como material de aprendizaje para los estudiantes, quienes podrán interactuar directamente con el dispositivo en sus clases de diseño para comprobar su funcionamiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/10/whatsapp-image-2026-09-10-at-13020-pm-6fd4d1b4.jpeg El microchip fue diseñado y verificado por estudiantes y fabricado posteriormente mediante un proceso industrial internacional. (SUMINISTRADA POR LA PUCMM)

Una tecnología con aplicaciones en salud

Una de las primeras aplicaciones que la universidad contempla para esta tecnología está relacionada con el área de salud .

El equipo trabaja en una manta capaz de identificar las posiciones en las que un paciente podría desarrollar úlceras por presión o permanecer acostado durante largos períodos. El microchip fue concebido como la unidad de control de este sistema, con la función de procesar la información que genere la manta .

"En realidad, no se trata solo de este microchip, sino de toda una línea de investigación que buscamos impulsar con este primer diseño, y será la primera de muchas iteraciones que realizaremos", explicó Rafael Batista uno de los profesores del proyecto.

El dispositivo integra una unidad aritmético-lógica, registros y lógica de control, componentes que le permiten realizar operaciones y procesar instrucciones.

El próximo chip apunta a la inteligencia artificial

El primer diseño tampoco es el punto final.

La Pucmm ya trabaja en una nueva versión de microchip con capacidad de procesamiento neuronal, con la que busca explorar operaciones relacionadas con inteligencia artificial directamente desde el hardware.

La evolución del proyecto apunta a una cuestión de mayor alcance, que el país pueda pasar de utilizar tecnología desarrollada en otros lugares a desarrollar parte de esa tecnología desde sus propias universidades.

En ese sentido, el proyecto busca formar talento especializado y crear capacidades que puedan ser utilizadas en futuras investigaciones y desarrollos relacionados con semiconductores.

Abinader respalda la creación de un laboratorio

Durante la presentación, el presidente Luis Abinader respaldó la propuesta de la Pucmm de crear un laboratorio de semiconductores de uso compartido entre universidades.

"Nos sentimos orgullosos y quiero decirles que cuenten con todo nuestro apoyo, porque esta es la dirección en que debe caminar nuestro país", expresó el mandatario.

Abinader manifestó al rector de la Pucmm, reverendo padre Secilio Espinal, que la universidad puede contar con el apoyo del Gobierno para crear ese laboratorio, que tendría como propósito ampliar las capacidades de investigación y formación más allá de una sola institución.

El proyecto se presenta además en un momento en que República Dominicana busca desarrollar capacidades para integrarse a la cadena global de semiconductores, una prioridad establecida en el Decreto 324-24 y en la Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de Semiconductores (Enfis).

El rector de la Pucmm destacó que el desarrollo demuestra que una universidad dominicana puede formar talento con estándares globales y convertir conocimiento académico en tecnología.

El Gobierno ha vinculado esta apuesta tecnológica con la Meta 2036 de duplicar el tamaño de la economía dominicana mediante el desarrollo de industrias de mayor valor agregado, empleos especializados y una mayor incorporación de tecnología.