Google Cloud ve en RD un “velocista digital” con potencial para impulsar la IA en la región

De izquierda a derecha: Andrea Escobedo, responsable de Políticas públicas y relaciones con gobierno de Google Cloud; Eduardo López, presidente de Google Cloud para América Latina, y Guy Nae, director del sector público de Google Cloud ( DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

República Dominicana tiene condiciones para convertirse en uno de los países de mayor dinamismo digital del Caribe y aprovechar la inteligencia artificial (IA) como motor de productividad, servicios públicos, educación y generación de nuevos negocios, de acuerdo con Eduardo López, presidente de Google Cloud para América Latina.

Durante un encuentro este lunes con los medios de comunicación, López expuso la visión de Google Cloud sobre el desarrollo de la IA en mercados emergentes y señaló que existen cuatro pilares fundamentales que deben avanzar de manera conjunta para que un país pueda beneficiarse de esta tecnología. Estos son: infraestructura, educación y talento, innovación y políticas públicas y regulación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/14/whatsapp-image-2026-09-14-at-172837-7d9c6408.jpeg (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)

Pilares de la IA

El ejecutivo explicó que estos cuatro elementos forman parte del análisis realizado por Google Cloud en su iniciativa AI Sprinters, orientado a identificar las condiciones que permitan a los países emergentes acelerar su transformación digital.

El primer eje es la infraestructura tecnológica, que incluye tanto la capacidad de procesamiento como la conectividad y el acceso a la nube.

Para López, en este aspecto República Dominicana está dando pasos importantes, especialmente por las inversiones en cables submarinos que conectan al país con distintos mercados internacionales.

El ejecutivo consideró que el desarrollo de nuevas conexiones hacia Estados Unidos, Europa y otros puntos de América convierte a República Dominicana en un potencial hub de conectividad para el Caribe y América Latina.

López también puso sobre la mesa el debate sobre la conveniencia de construir grandes centros de datos locales frente a utilizar infraestructura global en la nube.

El segundo elemento es el talento. Google Cloud y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunciaron un programa denominado "Talento" que contempla paquetes de becas por país orientados a áreas como inteligencia artificial, computación en la nube y análisis de datos.

La iniciativa busca ir más allá de la alfabetización digital y concentrarse en la reconversión de habilidades y en preparar trabajadores para un mercado laboral en el que la IA está modificando la manera de aprender y trabajar.

El objetivo, según explicaron, es que el desarrollo de talento también ayude a República Dominicana a atraer inversiones y desarrollar una industria de servicios capaz de vender soluciones hacia otros países.

El tercer componente planteado por Google Cloud es la innovación, que implica llevar la IA desde la discusión tecnológica hacia los procesos concretos de gobiernos y empresas.

López explicó que la compañía trabaja con organizaciones dominicanas y con el Gobierno para identificar proyectos en los que la IA pueda mejorar servicios y productividad.

En el sector público, mencionó posibilidades como agilizar permisos, mejorar procesos administrativos, apoyar a profesores en la corrección de evaluaciones y utilizar datos para detectar necesidades educativas.

La cuarta línea de acción corresponde a las políticas públicas y la regulación.

López sostuvo que los países necesitan establecer marcos que permitan desarrollar la tecnología sin descuidar la privacidad de los ciudadanos ni la seguridad de la información.

Ventajas geográficas

Al mismo tiempo, esos marcos deben facilitar la interoperabilidad entre instituciones y evitar que las regulaciones terminen convirtiéndose en una barrera para la innovación.

La compañía considera que República Dominicana avanza en esa dirección, aunque cree que todavía existen oportunidades para fortalecer el marco institucional.

Avances y desafíos

La posición geográfica aparece como uno de los principales argumentos.

López explicó que el atractivo del país para el desarrollo de infraestructura digital no depende únicamente de su nivel actual de adopción tecnológica, sino de su ubicación estratégica.

República Dominicana puede funcionar como un punto de interconexión entre Estados Unidos, Europa, el Caribe y América Latina, aprovechando los diferentes cables submarinos que llegan o transitan por la región.

La oportunidad, explicó, no se limita al sector tecnológico. La conectividad puede convertirse en un habilitador para industrias como logística, servicios, turismo, finanzas, medios de comunicación, comercio y servicios empresariales, con una vocación que trascienda el mercado dominicano.

República Dominicana, en camino a ser un “velocista digital”

Google Cloud considera que el país ha avanzado en varios de los elementos necesarios para acelerar su transformación tecnológica.

López destacó particularmente los esfuerzos relacionados con la conectividad y el trabajo que se realiza en materia de interoperabilidad y gobernanza de datos.

También citó como una buena práctica el decreto relacionado con la interoperabilidad y gobernanza de datos, al considerar que facilitar el intercambio de información entre instituciones públicas puede eliminar barreras que ralentizan los servicios estatales.

Para Google Cloud, resolver ese tipo de obstáculos mediante marcos de interoperabilidad es esencial para que la IA pueda generar un impacto real en los servicios públicos.

La compañía considera que República Dominicana está acomodando progresivamente las piezas necesarias para convertirse en un “velocista digital”, concepto utilizado para describir a países emergentes que consiguen acelerar su transformación tecnológica.

Una oportunidad que va más allá de la tecnología

La conclusión de Google Cloud es que la oportunidad para República Dominicana no consiste simplemente en adoptar inteligencia artificial.

El desafío es construir las condiciones para que la IA genere productividad, empleos de mayor valor, servicios públicos más eficientes, empresas exportadoras y nuevas industrias.

La infraestructura de conectividad, el talento, la innovación empresarial y gubernamental y un marco adecuado de políticas públicas constituyen, según la visión presentada por la compañía, las cuatro piezas necesarias.

Y en ese escenario, la posición geográfica de República Dominicana y su creciente conexión con las principales rutas digitales internacionales podrían convertirse en una ventaja competitiva para el país.