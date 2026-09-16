Presidente de Google Cloud para América Latina visita a Luis Abinader en Santiago

El presidente de Google Cloud para América Latina, Eduardo López, y el presidente Luis Abinader durante la reuniión. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El presidente de Google Cloud para América Latina, Eduardo López, realizó este miércoles una visita de cortesía al presidente Luis Abinader en la Casa Presidencial de Santiago de los Caballeros, como parte de su agenda de trabajo por la región, informaron fuentes oficiales

Durante el encuentro, López reiteró al mandatario y al ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, el interés de Google en la República Dominicana, país que la compañía considera un mercado con potencial y dinamismo en la región.

Según comunicó la Dirección de Prensa de la Presidencia, el ejecutivo destacó además los avances y las iniciativas que ha impulsado el país en materia de transformación digital.

López señaló que Google, con presencia global y experiencia en el acompañamiento de procesos de modernización tecnológica, mantiene su disposición de apoyar los esfuerzos que la República Dominicana determine desarrollar, de acuerdo con sus instituciones y sus procesos internos.

"La República Dominicana ha demostrado una visión clara sobre el papel de la tecnología en el desarrollo del país. Google reconoce ese liderazgo y reitera su disposición de acompañar, con respeto pleno a las instituciones y a las decisiones soberanas del Estado dominicano, los esfuerzos de transformación digital que el país determine emprender", declaró López.

El presidente de Google Cloud para América Latina recordó que República Dominicana ocupa un lugar relevante en la estrategia regional de infraestructura de la compañía, conforme al documento.

Inversiones y proyectos

La nota recuerda que, en febrero de 2026, Alphabet anunció, como parte de su iniciativa Americas Connect, una inversión de 500 millones de dólares para la construcción de tres nuevos sistemas de cables submarinos con conexión directa con República Dominicana, además de una nueva ramificación del cable Firmina.

De acuerdo con la compañía, estas inversiones contribuirán a posicionar al país como un punto de interconexión digital entre América Latina, el Caribe, Estados Unidos y Europa.

Las inversiones se suman a iniciativas desarrolladas por Google en República Dominicana para la formación de talento digital y el apoyo a la educación pública, así como a espacios de colaboración técnica con instituciones del Estado dominicano.