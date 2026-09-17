×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
cooperación tecnología República Dominicana
cooperación tecnología República Dominicana

Embajadora de EE. UU. impulsa cooperación tecnológica con República Dominicana

La embajadora Leah F. Campos reunió a egresados del IVLP y representantes de sectores clave en su residencia para discutir la cooperación en tecnología

    Expandir imagen
    Embajadora de EE. UU. impulsa cooperación tecnológica con República Dominicana
    De izquierda a derecha: Eduardo Sanz Lovatón, Víctor Ito Bisonó, Rafael Santos Badía y Leah F. Campos. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA EMBAJADA DE EE. UU. EN RD)

    La embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah F. Campos, reunió este jueves en su residencia a egresados del Programa de Visitantes Líderes Internacionales (IVLP) y representantes de los sectores público, académico y privado, con el propósito de fortalecer la cooperación en tecnología, innovación y semiconductores.

    El encuentro reunió a participantes de dos cohortes del programa IVLP On Demand, quienes realizaron visitas a Estados Unidos durante 2026 para conocer experiencias y prácticas vinculadas al desarrollo tecnológico.

    La primera cohorte viajó en febrero y centró su agenda en tecnologías confiables e innovación, mientras que la segunda participó en junio y conoció centros estadounidenses dedicados a la investigación, desarrollo e innovación en el área de semiconductores.

    • Estuvieron junto a la diplomática los ministros de Industria y Comercio, Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón; de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó, y del MESCYT, Rafael Santos Badía.
    RELACIONADAS

    Durante la recepción, los participantes intercambiaron experiencias, establecieron contactos y analizaron oportunidades de colaboración entre el Gobierno, las universidades y el sector privado, considerados actores clave para el desarrollo del ecosistema de innovación y tecnologías emergentes en el país.

    Oportunidades de colaboración

    La actividad forma parte de los esfuerzos de la Embajada de Estados Unidos para mantener y ampliar las redes profesionales creadas mediante sus programas de intercambio y conectar a líderes vinculados con la tecnología, la investigación, la innovación y el desarrollo económico.

    El Programa de Visitantes Líderes Internacionales (IVLP) es el principal programa de intercambio profesional del Departamento de Estado de Estados Unidos y fue establecido en 1940.   

    Su objetivo es conectar a líderes de distintos países con sus pares estadounidenses mediante experiencias profesionales que les permiten conocer instituciones, sociedad y prácticas de Estados Unidos.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.