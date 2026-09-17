Embajadora de EE. UU. impulsa cooperación tecnológica con República Dominicana

De izquierda a derecha: Eduardo Sanz Lovatón, Víctor Ito Bisonó, Rafael Santos Badía y Leah F. Campos. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA EMBAJADA DE EE. UU. EN RD )

La embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah F. Campos, reunió este jueves en su residencia a egresados del Programa de Visitantes Líderes Internacionales (IVLP) y representantes de los sectores público, académico y privado, con el propósito de fortalecer la cooperación en tecnología, innovación y semiconductores.

El encuentro reunió a participantes de dos cohortes del programa IVLP On Demand, quienes realizaron visitas a Estados Unidos durante 2026 para conocer experiencias y prácticas vinculadas al desarrollo tecnológico.

La primera cohorte viajó en febrero y centró su agenda en tecnologías confiables e innovación, mientras que la segunda participó en junio y conoció centros estadounidenses dedicados a la investigación, desarrollo e innovación en el área de semiconductores.

Estuvieron junto a la diplomática los ministros de Industria y Comercio, Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón; de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó, y del MESCYT, Rafael Santos Badía.

Durante la recepción, los participantes intercambiaron experiencias, establecieron contactos y analizaron oportunidades de colaboración entre el Gobierno, las universidades y el sector privado, considerados actores clave para el desarrollo del ecosistema de innovación y tecnologías emergentes en el país.

Oportunidades de colaboración

La actividad forma parte de los esfuerzos de la Embajada de Estados Unidos para mantener y ampliar las redes profesionales creadas mediante sus programas de intercambio y conectar a líderes vinculados con la tecnología, la investigación, la innovación y el desarrollo económico.

El Programa de Visitantes Líderes Internacionales (IVLP) es el principal programa de intercambio profesional del Departamento de Estado de Estados Unidos y fue establecido en 1940.

Su objetivo es conectar a líderes de distintos países con sus pares estadounidenses mediante experiencias profesionales que les permiten conocer instituciones, sociedad y prácticas de Estados Unidos.