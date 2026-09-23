¿Qué es OmeTV? El chat aleatorio que conecta a millones con desconocidos y genera alertas por riesgos

Abrir la cámara del teléfono o la computadora y, en cuestión de segundos, aparecer frente a un desconocido ubicado en República Dominicana, Brasil, Estados Unidos, India o prácticamente cualquier otro lugar del mundo.

Esa es la propuesta de OmeTV, una plataforma de videochat aleatorio que ha adquirido una presencia considerable dentro del mercado de aplicaciones sociales y que funciona bajo una dinámica similar a la que popularizó Omegle antes de cerrar en 2023.

OmeTV conecta automáticamente a dos desconocidos mediante videollamada. Si alguno no quiere continuar la conversación, puede deslizar o avanzar hacia otra persona y el sistema realiza una nueva conexión.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/23/whatsapp-image-2026-09-23-at-25534-pm-55c8faa1.jpeg Esto es lo que aparece n la pantalla de computadora al clickear la plataforma de videochat aleatorio OmeTV. (CAPTURA DE LA WEB.)

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La plataforma permite seleccionar un país, indicar el género y utilizar mensajes escritos durante la conversación. También incorpora traducción de texto para facilitar la comunicación entre usuarios que hablan idiomas distintos. La empresa asegura que las videollamadas básicas son gratuitas y no tienen límite de duración.

La sencillez constituye buena parte de su atractivo: no es necesario buscar perfiles, enviar una solicitud de amistad ni esperar que otra persona acepte una conversación. La conexión con un desconocido se produce prácticamente de inmediato.

Cuánta gente utiliza OmeTV

Determinar exactamente cuántas personas utilizan OmeTV actualmente es más complicado que simplemente observar sus descargas.

Google Play indica que la aplicación principal supera los 100 millones de descargas y acumula cerca de 700,000 valoraciones. La propia descripción de la aplicación afirma que conecta a más de un millón de usuarios móviles y más de 100,000 visitantes de la web, además de señalar que más de 100,000 personas utilizan diariamente su sistema de chat. Estas últimas cifras proceden del propio desarrollador y no constituyen una medición auditada de usuarios activos.

Las mediciones externas muestran, sin embargo, que la plataforma recibe un volumen elevado de tráfico.

Semrush estimó que ome.tv recibió 35.76 millones de visitas durante agosto. En julio había registrado 42.53 millones y en junio 36.84 millones. Estas cifras corresponden a visitas y no a personas únicas, por lo que un mismo usuario puede contabilizarse varias veces.

Estados Unidos representó el 15.35 % del tráfico mundial del sitio en agosto, seguido por Brasil, con 8.72 %, e India, con 7.94 %.

Brasil generó aproximadamente 3.12 millones de visitas durante ese mes, un dato que muestra que América Latina constituye uno de los mercados relevantes para la plataforma.

También se utiliza en República Dominicana

OmeTV puede utilizarse desde República Dominicana mediante su página web y está disponible en la versión dominicana de Google Play.

La tienda de Google muestra la aplicación con opción de instalación para usuarios dominicanos y la clasifica dentro de la categoría social.

Sensor Tower estimó que OmeTV tenía alrededor de 80,000 usuarios activos en República Dominicana al inicio del segundo trimestre y que llegó a aproximadamente 90,000 al cierre de junio.

Durante el tercer trimestre los usuarios activos descendieron hasta aproximadamente 75,200 al finalizar septiembre. Para el cuarto trimestre, Sensor Tower calculó una nueva reducción: la aplicación pasó de más de 77,000 usuarios activos al inicio del período a alrededor de 41,000 al terminar diciembre.

¿Para quién está diseñada?

Aunque el formato de OmeTV puede resultar especialmente atractivo para adolescentes y adultos jóvenes, oficialmente la plataforma no está dirigida a menores.

Sus reglas actuales establecen que únicamente pueden utilizarla adultos según la edad legal aplicable en su país y prohíben expresamente el acceso de menores, incluso con autorización o supervisión de sus padres. Su política de privacidad es todavía más específica: define el servicio como exclusivamente destinado a mayores de 18 años.

Google Play, por su parte, muestra una clasificación para mayores de 17 años en determinados mercados. La propia OmeTV advierte que la edad mínima establecida por la plataforma puede ser superior a la clasificación utilizada por las tiendas de aplicaciones.

Su público objetivo, por tanto, son adultos interesados en conocer desconocidos, hacer amistades, conversar con personas de otros países o establecer relaciones.

La propia empresa promociona el servicio como una herramienta para hacer amigos e incluso encontrar pareja. También reconoce que creadores de contenido e influencers utilizan la plataforma para grabar encuentros con desconocidos.

El problema también está en no saber quién aparecerá

La ventaja fundamental de OmeTV es al mismo tiempo su principal vulnerabilidad.

Cada nueva conexión coloca al usuario frente a una persona desconocida cuya identidad, intenciones y comportamiento no necesariamente puede verificar.

Entre los riesgos se encuentran la exposición inesperada a contenido sexual, acoso, insultos, solicitudes de información privada, intentos de llevar la conversación hacia otras plataformas, engaños sobre la identidad y posibles mecanismos de manipulación o extorsión.

La propia OmeTV prohíbe la desnudez, actos sexuales, amenazas, discriminación y otras conductas y afirma mantener moderadores disponibles las 24 horas. También permite denunciar usuarios y utiliza sistemas automáticos para aplicar bloqueos.

Sin embargo, la capacidad de esas medidas para impedir que ocurran interacciones dañinas ha sido cuestionada por autoridades regulatorias.