Trump anuncia que líderes tecnológicos acordaron regular la IA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (fila delantera, centro), habla durante una reunión y almuerzo sobre superinteligencia en el Salón Este de la Casa Blanca, junto al presidente ( EFE/EPA/TIERNEY L. CROSS / POOL )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes que los líderes del sector tecnológico reunidos en la Casa Blanca para debatir la regulación de la inteligencia artificial habían firmado un compromiso "moralmente vinculante" para establecer salvaguardas.

"Van a autorregularse", dijo Trump tras la reunión que congregó a los máximos responsables en IA, entre ellos Jensen Huang, de Nvidia, Greg Brockman, de OpenAI, y Dario Amodei, de Anthropic.

Unidad del Partido Republicano

Así mismo, Trump defendió la unidad del Partido Republicano a poco más de un mes de las elecciones legislativas de medio mandato, en un momento en que el debate sobre la inteligencia artificial (IA) ha entrado con fuerza en la campaña.

"El Partido Republicano está tan unido como pocas veces lo he visto", aseguró el mandatario en los jardines de la Casa Blanca, tras un almuerzo de trabajo con los directivos de las principales empresas ligadas a la IA.

Trump aseguró que "no hay desacuerdo" sobre la IA y los centros de datos dentro del Partido Republicano, pese a que muchos congresistas —y candidatos a las legislativas de noviembre— conservadores se oponen a construirlos en sus estados.

El jefe de Estado insistió en disipar la creciente desconfianza que muestran los estadounidenses para con los centros de datos e insistió en que los gigantes tecnológicos van a realizar "enormes aportaciones" a las comunidades y a los individuos que las integran.

"Creo que las empresas serán muy generosas con ellos, tanto en el aspecto económico como en otros ámbitos. Creo que ayudarán con sus escuelas y con sus maestros, y que contribuirán a pagar los salarios de los docentes y de las personas que les brindan su apoyo", dijo Trump, rodeado por magnates tecnológicos con los que acababa de reunirse.

Trump también aseguró que "en tres o cuatro días" planea nombrar un zar para la IA y que está consultando el nombramiento con empresas del sector.

Compromiso de líderes tecnológicos

En la comparecencia también intervinieron algunos representantes de las tecnológicas que estuvieron en el almuerzo, como el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, quien habló sobre los esfuerzos para establecer salvaguardas para la IA en un momento de desconfianza, alimentado por el propio sector, con respecto a los peligros que entrañan sus avances.

"No existe conflicto alguno entre la innovación, la tecnología y la seguridad. Tendremos que crear nuevas tecnologías para potenciar las capacidades de la IA, pero también estamos desarrollando tecnologías que mejoran la seguridad de la misma", argumentó Huang.

Por su parte, el consejero delegado de Tesla o SpaceX, Elon Musk, quiso tranquilizar a aquellos que temen que sus empleos desaparezcan y aseguró que, tal y como sucedió con la irrupción de las computadoras, la gente simplemente verá "una evolución de los roles".