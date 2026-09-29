Trump defiende la "autorregulación" ante los líderes de la inteligencia artificial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (fila delantera, centro), habla durante una reunión y almuerzo sobre superinteligencia en el Salón Este de la Casa Blanca, junto al presidente y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang (izquierda), y el director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk (derecha), en Washington, D. C., Estados Unidos, el 29 de septiembre de 2026. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (fila trasera, tercero desde la izquierda), así como otros funcionarios republicanos electos y ejecutivos de empresas tecnológicas, también asistieron. ( EFE/EPA/TIERNEY L. CROSS / POOL )

El presidente Donald Trump, hostil a cualquier regla que restrinja el desarrollo de la inteligencia artificial, afirmó el martes que "la autorregulación era muy importante" durante una reunión con los líderes del sector en la Casa Blanca.

Trump aseguró ante periodistas que entre los invitados "existe la creencia de que debería haber una enorme autorregulación".

Si el desarollo de la IA lleva a abusos o peligros "automáticamente ya contamos con regulación a través del Departamento de Justicia, el FBI, todo eso" enfatizó.

Los propios patrones del sector reconocieron en un reciente llamado conjunto que había peligros de descontrol, tras varios incidentes durante el desarrollo de nuevas versiones de la IA, en la que los programas invadieron otras plataformas y piratearon información, sin que los humanos lo solicitaran.

Coincidiendo con la campaña electoral en Estados Unidos, líderes demócratas pidieron que el Congreso refuerce la supervisión de la industria.

Mark Zuckerberg (Meta), Sundar Pichai (Google), el presidente de OpenAI, Greg Brockman; así como Dario Amodei (Anthropic), Jensen Huang (Nvidia), Alex Karp (Palantir), Jeff Bezos (Amazon) y Elon Musk (X, Tesla, Space X) acudieron a la cita.

El jefe de OpenAI, Sam Altman, que se quedó en San Francisco, defendió ante los periodistas un enfoque "centrista" que arbitre entre dos riesgos: el de una "pérdida de control accidental" y el de una "concentración del poder excesiva".

Engañar a los supervisores

En la víspera de la reunión, OpenAI anunció que posponía el lanzamiento de su modelo de vanguardia previsto para octubre porque este se desviaba de las instrucciones recibidas e intentaba engañar a sus supervisores.

La misma empresa reconoció la semana pasada que sus agentes habían accedido a los sitios web de tres agencias federales estadounidenses, y que un modelo suyo había infiltrado un sitio web gubernamental de salud.

De su lado, Anthropic, responsable del modelo Claude, advirtió a los inversores antes de su salida a bolsa que esta tecnología podría presentar "riesgos existenciales para la humanidad", informó el martes el Financial Times.

Preocupación del electorado

Trump presentó en otro evento este martes un nuevo portal web, America.gov, destinado a agrupar cerca de 29,000 sitios del gobierno federal estadounidense.

Construido directamente con la ayuda de la inteligencia artificial, el portal promete responder a cualquier solicitud de los usuarios, y supuestamente sin guardar ningún tipo de información personal.

Las conversaciones serán borradas automáticamente tras la consulta, según el portal, así como la localización del usuario.

La IA está destinada "esencialmente a buenos usos" y en caso contrario el gobierno pondrá fin a "los malos usos", aseguró Trump.

Estados Unidos no "sucumbe al miedo" a las nuevas tecnologías, aseguró.

Una encuesta publicada por CNN asegura que un 82% de los estadounidenses se declara "preocupado" por el desarrollo de la IA.

Pero Trump considera esas advertencias exageradas y aboga por un desarrollo vigoroso para superar a China e impulsar una economía cada vez más dependiente del auge de esta tecnología.

También ha criticado el rechazo social hacia la instalación de los enormes centros de datos necesarios para sostener la IA, que encarecen la factura de electricidad y aumentan la presión sobre los recursos hídricos y el suelo.

Trump dijo que las comunidades que se oponen a estas infraestructuras "quieren terminar siendo atrasadas y pobres" y que "China no podría estar más feliz con este movimiento anti centros de datos".

Legisladores de ambos partidos han elaborado varios proyectos de ley para regular mejor el sector. Algunos exigen a las empresas mayor transparencia sobre cómo funcionan sus sistemas y qué medidas de seguridad emplean.

Pero con la Cámara de Representantes en receso hasta principios de noviembre y los senadores a punto de volver a sus circunscripciones para hacer campaña, es improbable que el Congreso apruebe cualquier legislación integral sobre la cuestión antes de las elecciones.