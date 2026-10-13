Las gafas conectadas deben indicar cuándo graban, reclama el regulador europeo

El presidente del grupo Microsoft, Brad Smith, instó este martes a las empresas y a los países a adoptar medidas de seguridad "reales y eficaces" para contener los riesgos de la inteligencia artificial. ( AFP/ARCHIVO )

Las gafas conectadas deben señalar claramente cuándo filman un video, toman fotos o graban sonido para respetar la privacidad de las personas, reclamó el martes el regulador europeo encargado de la protección de datos (EDPB).

Estas gafas están equipadas con sensores, cámaras y altavoces y sus cristales también sirven de pantalla.

Desde hace años, los gurús de la tecnología las consideran una revolución en el ámbito de los objetos "inteligentes". Aunque las ventas despegan, en Europa crecen los llamados a prohibirlas en el espacio público, o en general.

Indicaciones bien visibles, enfatiza el organismo

"Las gafas conectadas deberían hacer que sus funciones de grabación sean claramente visibles, por ejemplo, mediante luces LED, señales acústicas, comandos de voz, notificaciones que respeten la privacidad en el smartphone o incluso gracias a un diseño distintivo", defendió Anu Talus, presidenta del Comité Europeo de Protección de Datos, en un dictamen no vinculante.

"Incluso en el espacio público, las personas deben poder entender claramente que están siendo grabadas o fotografiadas. Cuando se trata de la privacidad, los ciudadanos merecen advertencias explícitas, no sorpresas ocultas", insiste.

Estos dispositivos "plantean importantes cuestiones en materia de protección de datos personales" y de "libertades fundamentales" porque "se puede grabar a las personas sin su conocimiento", señala el EDPB, un organismo independiente de reconocido prestigio.

El regulador europeo destaca que los riesgos se multiplican en determinados entornos como los hospitales, colegios o el lugar de trabajo, e insiste en la vulnerabilidad de los niños, "tanto si utilizan ellos mismos estas gafas como si son grabados".

A principios de octubre, Noruega anunció su intención de prohibir temporalmente el uso de gafas inteligentes en determinados lugares, como parques, playas, museos, centros comerciales, colegios, guarderías, hospitales o gimnasios.

Meta asegura que sus gafas están equipadas con una luz LED que parpadea cuando se toma una foto o se graba un vídeo y que no se puede desactivar sin que la cámara quede inutilizable.

El gigante estadounidense posee cerca del 84% del mercado de las gafas conectadas, en el que, según la consultora Omdia, se vendieron 8,7 millones de pares en todo el mundo en 2025, en comparación con más de mil millones de teléfonos inteligentes.

El presidente de Microsoft pide estándares de seguridad de IA "reales y eficaces"

En Dublín, el presidente del grupo Microsoft, Brad Smith, instó este martes a las empresas y a los países a adoptar medidas de seguridad "reales y eficaces" para contener los riesgos de la inteligencia artificial.

"Vamos a necesitar para la IA, al igual que para todo lo demás en nuestras vidas (...), normas de seguridad reales y eficaces, en las que el público pueda confiar", declaró el directivo ante un grupo de periodistas, en vísperas de una cumbre internacional sobre IA organizada en Dublín.